Álvar Gimeno nuevo fichaje del Valencia Rugby. VALENCIA RC

El Valencia Rugby ficha al internacional Álvar Gimeno

El valenciano llega al club «motivado por mejorar y estar cerca de los míos»

Pablo Lara

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:55

El Valencia Rugby ha oficializado la incorporación del internacional Álvar Gimeno a su plantilla para la presente temporada. El centro valenciano, con una trayectoria destacada tanto a nivel nacional como internacional, se suma al proyecto del club con el objetivo de contribuir al crecimiento deportivo y competir al más alto nivel en las próximas competiciones, con la vista puesta en el ascenso de categoría.

Álvar Gimeno ha representado a España en todas sus categorías. Brilló en el Campeonato de Europa Sub-19, donde España se proclamó campeona, y en el World Rugby U20 Trophy, disputando la final frente a Samoa. En noviembre de 2016 debutó con el XV del León ante Tonga, y en 2017 participó en los encuentros del Seis Naciones B contra Georgia, Alemania y Bélgica, válidos para la clasificación al Mundial.

Con esta incorporación, el Valencia Rugby reafirma su apuesta por el talento y la excelencia como pilares fundamentales de su crecimiento. Su llegada supone un refuerzo significativo tanto en lo deportivo como en lo humano. Reconocido por su potencia física, calidad técnica, visión táctica y carácter competitivo, Gimeno aportará liderazgo y experiencia al club presidido por Eduardo González. «Me motivó la oportunidad de seguir creciendo y perfeccionando mi rugby, además de poder estar cerca de los míos. Mis expectativas son alcanzar lo más lejos posible en la Copa del Rey y competir por el ascenso a División de Honor», declaró el nuevo jugador del Valencia RC.

