El Valencia CH y el Carpesa masculino sellan la permanencia y confirman su lucha por el ascenso a la máxima categoría del hockey
La jornada 12 de la primera fase de la División de Honor B ha dejado un balance muy positivo para el hockey valenciano de cuatro victorias, un empate y dos derrotas
R.D.
Valencia
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:23
Cada vez falta menos para culmine la primera fase de la División de Honor B y los equipos valencianos van confirmando sus objetivos iniciales. Algunos, ... con la permanencia ya asegurada, como es el caso del CH Carpesa masculino y el Valencia CH femenino, lucharán por el ascenso mientras que otros apuran sus opciones de pelear por subir a la máxima categoría del hockey nacional o pelear por la salvación.
En la categoría femenina, en el Grupo 1 no hubo victorias para los dos equipos valencianos. No obstante, el Xaloc volvió a sumar tras el triunfo de la semana pasada y logró un valioso empate en su visita al FC Barcelona tras igualar sin goles. El CD Giner de los Ríos cayó en su visita al Club Egara por 5 a 2 en un disputado duelo donde las valencianas comenzaron ganando gracias al tanto de Lucía Server. Carmen Varea anotó el segundo tanto sobre el final. Pese a la derrota, el Giner tiene casi asegurada la permanencia y con muchas posibilidades de luchar por el ascenso.
En el Grupo 2, el Valencia CH prolongó su racha ganadora con un triunfo a domicilio ante el RC Jolaseta por 2 a 4. Micaela Morales convirtió el gol blanquinegro tras una primera parte que acababa en empate. Lucía Torrejón, Martina Santos y Ainoa Civera resolvieron el partido para lograr un importante triunfo para seguir líderes, confirmar la permanencia y certificar su clasificación para el Fase Final por el ascenso. Por su parte, la Universitat d'Alacant-San Vicente cayó 2 a 0 en su visita al Club de Campo.
En la categoría masculina, en el Grupo 1 la UA-San Vicente logró un abultado triunfo ante el Iluro por 5 a 0. Syed Zain Ejaz (3), David Montesinos y Pedro Arques marcaron los tanto del conjunto alicantino que alcanza la sexta posición clasificatoria.
En el Grupo 2, el CH Carpesa firmó una gran victoria ante Castelldefels por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Jorge Bellver, Diego García y Roberto Bayarri. Un triunfo ante un rival directo que afianza su liderato, confirmando además la permanencia y asegurando un lugar en la Fase Final por el ascenso. Finamente, el Giner venció al AD Rimas por 2 a 1 para alejarse del fondo de la clasificación y acercarse a la mitad de tabla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión