El Valencia CH y el Carpesa masculino sellan la permanencia y confirman su lucha por el ascenso a la máxima categoría del hockey

Cada vez falta menos para culmine la primera fase de la División de Honor B y los equipos valencianos van confirmando sus objetivos iniciales. Algunos, ... con la permanencia ya asegurada, como es el caso del CH Carpesa masculino y el Valencia CH femenino, lucharán por el ascenso mientras que otros apuran sus opciones de pelear por subir a la máxima categoría del hockey nacional o pelear por la salvación.

En la categoría femenina, en el Grupo 1 no hubo victorias para los dos equipos valencianos. No obstante, el Xaloc volvió a sumar tras el triunfo de la semana pasada y logró un valioso empate en su visita al FC Barcelona tras igualar sin goles. El CD Giner de los Ríos cayó en su visita al Club Egara por 5 a 2 en un disputado duelo donde las valencianas comenzaron ganando gracias al tanto de Lucía Server. Carmen Varea anotó el segundo tanto sobre el final. Pese a la derrota, el Giner tiene casi asegurada la permanencia y con muchas posibilidades de luchar por el ascenso.

En el Grupo 2, el Valencia CH prolongó su racha ganadora con un triunfo a domicilio ante el RC Jolaseta por 2 a 4. Micaela Morales convirtió el gol blanquinegro tras una primera parte que acababa en empate. Lucía Torrejón, Martina Santos y Ainoa Civera resolvieron el partido para lograr un importante triunfo para seguir líderes, confirmar la permanencia y certificar su clasificación para el Fase Final por el ascenso. Por su parte, la Universitat d'Alacant-San Vicente cayó 2 a 0 en su visita al Club de Campo.

En la categoría masculina, en el Grupo 1 la UA-San Vicente logró un abultado triunfo ante el Iluro por 5 a 0. Syed Zain Ejaz (3), David Montesinos y Pedro Arques marcaron los tanto del conjunto alicantino que alcanza la sexta posición clasificatoria.

En el Grupo 2, el CH Carpesa firmó una gran victoria ante Castelldefels por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Jorge Bellver, Diego García y Roberto Bayarri. Un triunfo ante un rival directo que afianza su liderato, confirmando además la permanencia y asegurando un lugar en la Fase Final por el ascenso. Finamente, el Giner venció al AD Rimas por 2 a 1 para alejarse del fondo de la clasificación y acercarse a la mitad de tabla.