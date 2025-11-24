Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Jugadoras del Valencia CH celebrando una acción LP

El Valencia CH y el Carpesa masculino sellan la permanencia y confirman su lucha por el ascenso a la máxima categoría del hockey

La jornada 12 de la primera fase de la División de Honor B ha dejado un balance muy positivo para el hockey valenciano de cuatro victorias, un empate y dos derrotas

R.D.

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Cada vez falta menos para culmine la primera fase de la División de Honor B y los equipos valencianos van confirmando sus objetivos iniciales. Algunos, ... con la permanencia ya asegurada, como es el caso del CH Carpesa masculino y el Valencia CH femenino, lucharán por el ascenso mientras que otros apuran sus opciones de pelear por subir a la máxima categoría del hockey nacional o pelear por la salvación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  4. 4 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  5. 5 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  9. 9 Un anciano muere atropellado por un camión en Algemesí
  10. 10 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia CH y el Carpesa masculino sellan la permanencia y confirman su lucha por el ascenso a la máxima categoría del hockey

El Valencia CH y el Carpesa masculino sellan la permanencia y confirman su lucha por el ascenso a la máxima categoría del hockey