UPV IN celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada de deporte en la universidad
El miércoles 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ágora de la UPV acogerá un evento especial dedicado al deporte
R. D.
Valencia
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:03
La temporada 2025-2026 cuenta con secciones de frontenis, pilota valenciana, A-Ball (deporte creado en la propia universidad), tenis en silla de ruedas, pádel y baloncesto para personas con discapacidad intelectual.
Horarios y eventos deportivos
Desde las 9:00 horas hasta las 15:00, el centro contará con una mini cancha de fútbol en silla A-ball, una pista de baloncesto y un espacio para practicar pilota valenciana.
Entre las 11:00 a 13:00 horas, los integrantes de las diversas disciplinas de UPV IN estarán presentes en el recinto, participando en las actividades y compartiendo esta experiencia con toda la comunidad universitaria.