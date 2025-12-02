UPV IN celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada de deporte en la universidad El miércoles 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ágora de la UPV acogerá un evento especial dedicado al deporte

La UPV será la anfitriona de la esperada cita.

R. D. Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 19:03

La temporada 2025-2026 cuenta con secciones de frontenis, pilota valenciana, A-Ball (deporte creado en la propia universidad), tenis en silla de ruedas, pádel y baloncesto para personas con discapacidad intelectual.

Horarios y eventos deportivos

Desde las 9:00 horas hasta las 15:00, el centro contará con una mini cancha de fútbol en silla A-ball, una pista de baloncesto y un espacio para practicar pilota valenciana.

Entre las 11:00 a 13:00 horas, los integrantes de las diversas disciplinas de UPV IN estarán presentes en el recinto, participando en las actividades y compartiendo esta experiencia con toda la comunidad universitaria.