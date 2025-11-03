Tres medallas valencianas en la Copa de España de escalada

La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) vuelve a destacar en el panorama nacional tras firmar una brillante actuación ... en la última prueba de la Copa de España de Bloque, celebrada este fin de semana en el espectacular muro instalado en el casco histórico de Potes (Cantabria).

La tercera y última cita del circuito estatal reunió a más de 300 deportistas de todas las categorías, en un evento que decidió los títulos nacionales de la temporada 2025.

Los podios para la Comunitat Valenciana

La selección valenciana cerró la Copa con una plata y dos bronces en la categoría absoluta masculina, además de un título nacional U15, confirmando el excelente momento que vive la escalada de competición en la Comunitat.

En la categoría absoluta masculina, Raúl Escribano (FEMECV) se alzó con la segunda posición tras una final muy ajustada (84.4 puntos), mientras que Andrés Vila (FEMECV) logró el bronce (83.5), completando un doble podio valenciano en el cierre de temporada. Su compañero Manuel Pastor, que llegaba como líder de la general, finalizó quinto en la prueba tras firmar una gran ronda clasificatoria.

Entre los más jóvenes, Nicolás Scutelnicu (FEMECV) volvió a brillar con un tercer puesto en Potes, resultado que le permite proclamarse campeón de España U15 tras dominar la clasificación general de toda la temporada.

En categoría juvenil, Clara Sala (U17F) y Manuel Navarrete (U17M) alcanzaron las finales con una destacada séptima y octava posición respectivamente, mientras que Nil Adsuar fue octavo en la general U17 masculina. En la categoría absoluta femenina, Silvia Fayos concluyó la Copa en octava posición de la general tras una temporada constante y sólida.

La FEMECV es potencia nacional

El balance final de la Copa de España de Bloque 2025 confirma el gran salto competitivo de la selección valenciana:

-Nicolás Scutelnicu, campeón de España U15.

-Manuel Pastor, subcampeón de España absoluto.

-Andrés Vila, tercero de España absoluto.

Un resultado histórico que sitúa a la FEMECV entre las tres grandes selecciones del país, consolidando el proyecto de tecnificación autonómica y el trabajo de base que se viene realizando en los últimos años.

«Entre estos resultados y los de la Copa de España de dificultad, queda claro que somos una selección a tener muy en cuenta. Hemos llegado para quedarnos», destacó Álex de la Torre, vocal y seleccionador autonómico de escalada de la FEMECV.

Los resultados de la FEMECV en bloque y dificultad consolidan a la selección valenciana como una de las más competitivas del país. Con un proyecto de tecnificación que combina formación, seguimiento y acompañamiento técnico, la federación reafirma su compromiso con el crecimiento del talento joven y la visibilidad del deporte de la escalada.