Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia

Pedro M. Campos Dubón Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:47

El sábado 13 de septiembre se desplegarán las urnas en una entidad centenaria de Valencia. El Real Club Náutico de la ciudad elegirá máximo mandatario. Hay tres candidaturas ya oficiales, con sus programas electorales a disposición de los socios. Una de ellas la lidera la actual presidenta de la entidad, Marisa Arlandis, y las otras dos tienen como referentes a Andrés Arlandis, excomodoro del club, y a Jaime Lloris. Hay casi 1.800 personas con derecho a voto para decidir quién les representa. Tras las votaciones habrá un periodo para posibles alegaciones, por lo que está previsto hacer oficial el ganador a inicio de octubre.

Los comicios se han adelantado medio año a lo previsto. Estaban programadas para abril de 2026, pero una crisis de gobierno desató la tormenta en el RCNV. La dimisión de 11 personas de las 15 que conformaban la lista que ganó las elecciones en marzo de 2022 a Alejandro Fliquete, en su mayor parte por discrepancias con el estilo de gestión de la presidenta, provocó que Marisa Arlandis se viera obligada a aceptar los requerimientos que varios socios le hicieron llegar para convocar elecciones anticipadas. En ese momento se marcharon el vicepresidente Manuel Setién, el comodoro Andrés Arlandis, la secretaria general Delia Barral Navarro y los vocales Eduardo Navarro, Juanjo Martínez, María Hernández, Iván Calabuig, Nuria Gregori, Miguel Contreras, Miguel Martínez y José María Escudero.

La dirigente intentó restañar la crisis de gobierno con el reemplazo de algunas bajas, pero el último número de bajas le obligaron a los comicios. Las normas del club fijan que si se produzcan vacantes en más del 50% de la junta directiva hay que acudir a elecciones.

¿Y cuáles han sido las discrepancias que llevaron al grueso de la directiva a abandonar a Marisa Arlandis? Muchos esgrimieron que no entendían el modelo de gestión de la presidenta, que provocó que algunos eventos, importantes para el medio plazo de la institución, no se firmaran. Uno de ellos era el precontrato con World Sailing, la Federación Internacional de Vela, para la organización de las pruebas clasificatorias individuales para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que se rompió, según algunos, por decisión unilateral de la presidenta, aunque oficialmente se transmitió que fue por discrepancias económicas. También relatan que hubo un amago de huelga por parte de los trabajadores, alrededor de un centenar, que trabajan en el Náutico, una empresa que tiene un presupuesto anual que ronda los 10 millones de euros anuales y que cuenta con 1.200 amarres.

La candidatura elegida tendrá que acometer la petición de la prórroga a la Autoridad Portuaria de Valencia de cara al vencimiento en el año 2030 para seguir con la explotación recreativa del puerto sur durante 25 años más. Esa concesión es clave para la organización de eventos dentro de las instalaciones, así como de las competiciones. Otro de los temas presentes es categorizar al RCNV como entidad de utilidad pública e interés general.

Marisa Arlandis tiene en su candidatura como vicrepresidente a Ricardo Villanueva, Manuel Pons (hijo del que fuera presidente del club en 2009) sería el comodoro, Pedro Sendra como tesorero y José María Antón como secretario. Con Andrés Arlandis, excomodoro de la entidad, irá gente de la directiva que presidía Alejandro Fliquete, además de Savador Bueno, director del área de Legal de KPMG en la Comunidad Valenciana, Salvador Bueno, Toni Ballester o Pepe Martínez, expresidente de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Jaime Lloris tiene en su lista a Nuria Gregori como vicepresidenta, a María Gloria Gamborino como secretaria, a José Vicente Villaverde como tesorero y a Adán Lorente como comodoro. Además, Luis Serneguet, que fue comodoro bajo al dirección de Alejandro Fliquete, comandaría la dirección de pesca.