Sandra Sánchez estrena el Centro de Deportes de Combate con una «kata»

La karateka española Sandra Sánchez, oro olímpico y bicampeona mundial, visitó el nuevo Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate durante su ... visita a La Nucía. Una nueva instalación que nace de la colaboración con las 7 federaciones nacionales de deportes de combate y ADESP (Asociación del Deporte Español). La campeona olímpica es la embajadora de los I Juegos Nacionales de Combate, que se desarrollan en «La Nucía, Ciudad del Deporte».

La mejor karateka de katas de la historia (designada por la Federación Mundial de Karate) se puso el «karategui» y estrenó los tatamis de la nueva infraestructura deportiva de la mejor forma posible realizando una espectacular «kata».

Durante su visita al Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate, Sandra Sánchez estuvo acompañada por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo, así como representantes de otras federaciones y de ADESP.

Mejor estreno imposible con Sandra Sánchez

«Diría que es un lujo para «La Nucía, Ciudad del Deporte» tener a la karateca Sandra Sánchez aquí inaugurando oficialmente este Centro de Tecnificación de Combate y la verdad que no podemos pedir mejor representación del deporte no nacional, sino internacional que Sandra Sánchez. Dos veces campeona del mundo medalla de oro en la Olimpiada de Tokio. Retirada en el 2022, pero la verdad es que para nosotros que una leyenda como ella esté aquí inaugurando esta instalación. Esperemos que nos ayude a promocionarla y que vuelva pronto con alguno de sus trainings camp» comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Un centro muy completo del que saldrán nuevos medallistas

En su visita Sandra Sánchez destacó la gran calidad de las instalaciones de este nuevo centro deportivo, así como su gran equipación en áreas complementarias: sala fisioterapia, comedor, sala de formación, ya que «El deportista es deportista 24/7 y necesita estos espacios para continuar su jornada». La oro olímpica añadió: «Ver unas instalaciones tan completas como esta, lo único que dan ganas es de trabajar, en futuros trainng camps, espero que lo conozcan pronto porque es espectacular. Con instalaciones como esta de La Nucía, nos facilita los entrenamientos y se conseguirán pronto resultados. Es un centro muy completo del que saldrán nuevos medallistas para España y espero que sea el ejemplo para muchos».

A pesar de retirarse en 2022, la bicampeona del mundo sigue siendo un referente para todos y todas, como demostró durante la jornada, firmando autógrafos y haciéndose selfis con los allí presentes.