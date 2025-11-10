Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
Sandra Sánchez en su visita a La Nucia LP

Sandra Sánchez estrena el Centro de Deportes de Combate con una «kata»

La oro olímpico española es la embajadora de los I Juegos Nacionales de Combate

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:56

La karateka española Sandra Sánchez, oro olímpico y bicampeona mundial, visitó el nuevo Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate durante su ... visita a La Nucía. Una nueva instalación que nace de la colaboración con las 7 federaciones nacionales de deportes de combate y ADESP (Asociación del Deporte Español). La campeona olímpica es la embajadora de los I Juegos Nacionales de Combate, que se desarrollan en «La Nucía, Ciudad del Deporte».

