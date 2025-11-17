Rugby: el Denia Barbarians se impone por 50 a 5 ante el Villareal Penyagolosa El viento se convirtió en protagonista, condicionando tanto la estrategia como el desarrollo del juego

La tarde del sábado en el Campo de Rugby «Tio Luis» del Polideportivo de Denia ofreció un escenario tan espectacular como desafiante para la práctica del rugby.

El campo, azotado por un viento persistente, fue testigo del enfrentamiento entre el Denia Barbarians Marina Alta y el Penyagolosa de Villareal. Este viento, fue verdadero protagonista en muchas fases del partido, condicionó tanto la estrategia como el desarrollo del juego.

El oval volaba con facilidad en cada patada de despeje y las jugadas a la mano se sucedían con dinamismo, dificultando la defensa visitante. Fruto de esta superioridad y de una presión asfixiante, los locales lograron abrir brecha rápidamente en el marcador, anotando ensayo tras ensayo ante un Penyagolosa que acusaba la desventaja meteorológica y no encontraba la forma de frenar las acometidas rivales.

El resultado parcial al descanso, 31-0, reflejaba el dominio de los Barbarians y la eficacia con la que supieron sacar partido de las condiciones. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los locales. En torno al minuto 30, una sanción dejó al Denia con un jugador menos, obligando al equipo a afrontar el resto del encuentro en inferioridad numérica.

La expulsión supuso un reto adicional para el Barbarians, que, pese a la cómoda ventaja obtenida, tuvo que reorganizarse y redoblar esfuerzos en defensa para suplir la ausencia. La inferioridad numérica, sin embargo, no mermó el ánimo del conjunto local, que demostró una notable capacidad de sacrificio y concentración.

Con el viento en contra tras el descanso, y ya con 14 jugadores, los de La Marina Alta afrontaron la segunda mitad con mayor prudencia, pero sin renunciar a su estilo ofensivo. Los de Villareal, ahora beneficiado por el viento, trató de encerrar el juego en campo contrario, pero los locales supieron contener la reacción visitante. A pesar de verse aún más mermados durante los últimos 10 minutos, tras una nueva sanción que dejó al Denia con solo 13 jugadores, el equipo mantuvo el tipo y supo administrar con solvencia la renta obtenida.

El resultado final de 50-5 hace justicia al esfuerzo colectivo del Denia Barbarians.

Por parte de los locales, destacar a Vicente Amezcua que logró anotar 2 ensayos, que junto a los de Moreno, Santi, Agus, James y Ramiro y la certeza de los tiros a palos de James, hicieron que el marcador local llegara a los 50 puntos.

La victoria del Denia Barbarians ante el Penyagolosa de Villareal destaca por la capacidad del equipo local para adaptarse a unas condiciones adversas. Un triunfo que refuerza la moral del grupo y que deja claro que, en Denia, el viento también sopla a favor del rugby.

Sub18: UCV 0-69 Denia Barbarians

El pasado domingo, en el campo de rugby del Rio de Valencia, se disputó el encuentro de la categoría sub 18 entre la UCV y los Denia Barbarians. El partido, que prometía emoción, terminó con una contundente victoria para el conjunto visitante por 0-69.

Desde el inicio, el Denia Barbarians impuso un ritmo frenético y dominó todas las fases del juego. La UCV, por su parte, intentó resistir la presión con una defensa compacta, pero pronto se vio desbordada.

Al descanso, el marcador reflejaba ya una diferencia de 0-36, resultado de una primera parte en la que los visitantes lograron encadenar jugadas colectivas de gran calidad y aprovechar cada oportunidad cerca de la línea de ensayo local.

Si bien el partido fue una exhibición de juego en conjunto por parte de los Denia Barbarians, cabe destacar la actuación individual de Gio, quien consiguió anotar un hat trick, mostrando una gran capacidad anotadora de ensayos.

La segunda parte fue una continuación de la superioridad visitante, con el marcador aumentando hasta el definitivo 0-69. La UCV no logró encontrar fisuras en la defensa rival ni generar opciones claras de ataque, mientras que los Barbarians mantuvieron la intensidad y el rigor hasta el último minuto.

El Denia Barbarians se lleva de Valencia una victoria que refleja no solo su potencial individual, sino sobre todo la fortaleza de su juego colectivo. La UCV, pese a la derrota, mostró coraje y espíritu deportivo durante todo el encuentro.