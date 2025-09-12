Rafa Nadal trae a Valencia un evento de su academia

L. Bermejo Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:08 Comenta Compartir

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, el circuito de pádel amateur organizado por la Rafa Nadal Academy y que combina competición, ocio, diversión y valores, llega a Valencia. Las instalaciones del Family Sport Center acogerán los días 19 y 20 de septiembre la quinta cita de un circuito que en su primera edición reunió a más de 1.000 jugadores y que fue nominado al premio al Mejor Circuito Amateur del Año en los World Padel Awards organizados anualmente por 'Pádel Spain'.

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour está inspirado en la competición por equipos impulsada por la Hexagon Cup y cada uno de los equipos que participe en la cita valenciana estará formado por un mínimo de seis jugadores. Se garantiza, además, que cada equipo dispute al menos dos eliminatorias. El torneo contará con dos categorías masculinas y dos categorías femeninas y los equipos vencedores podrán tener doble premio: Además del triunfo en la prueba de Valencia, entrarán en un sorteo para una de las plazas que permiten disputar la prueba final en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el próximo mes de diciembre.

En esta segunda edición, el torneo ha realizado paradas en las ciudades de Santander, Madrid, Barcelona y Sevilla. Tras Valencia, la siguiente prueba se disputará en Gijón para culminar en la prueba final de Manacor. Además, en este año 2025 y como gran novedad, el campeonato ha traspasado fronteras y se está disputando también en seis ciudades de Italia. Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy valoró la llegada del Rafa Nadal Academy Pádel Tour a Valencia: «Estamos muy contentos de la llegada a Valencia, una ciudad referente en eventos deportivos. Los participantes van a poder disfrutar de un formato por equipos donde se combina la parte deportiva y la parte social». El plazo de inscripción ya está abierto y todos los jugadores, solo por el hecho de inscribirse, recibirán un Welcome Pack con una camiseta Nike, producto ofrecido por NDL Pro-Health, muñequeras Babolat, Galletas Príncipe y fotoprotección de Cantabria Labs. Además de las palas BABOLAT que ganarán los campeones, también habrá sorteos y regalos ofrecidos por QuirónSalud, ZEL y Bezoya, partners del circuito.