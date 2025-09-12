Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
Uno de los eventos de la Rada Nadal Academy. lp

Rafa Nadal trae a Valencia un evento de su academia

La leyenda del tenis apadrina un circuito de pádel amateur con más de 1.000 participantes

L. Bermejo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:08

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, el circuito de pádel amateur organizado por la Rafa Nadal Academy y que combina competición, ocio, diversión y valores, llega a Valencia. Las instalaciones del Family Sport Center acogerán los días 19 y 20 de septiembre la quinta cita de un circuito que en su primera edición reunió a más de 1.000 jugadores y que fue nominado al premio al Mejor Circuito Amateur del Año en los World Padel Awards organizados anualmente por 'Pádel Spain'.

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour está inspirado en la competición por equipos impulsada por la Hexagon Cup y cada uno de los equipos que participe en la cita valenciana estará formado por un mínimo de seis jugadores. Se garantiza, además, que cada equipo dispute al menos dos eliminatorias. El torneo contará con dos categorías masculinas y dos categorías femeninas y los equipos vencedores podrán tener doble premio: Además del triunfo en la prueba de Valencia, entrarán en un sorteo para una de las plazas que permiten disputar la prueba final en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el próximo mes de diciembre.

En esta segunda edición, el torneo ha realizado paradas en las ciudades de Santander, Madrid, Barcelona y Sevilla. Tras Valencia, la siguiente prueba se disputará en Gijón para culminar en la prueba final de Manacor. Además, en este año 2025 y como gran novedad, el campeonato ha traspasado fronteras y se está disputando también en seis ciudades de Italia. Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy valoró la llegada del Rafa Nadal Academy Pádel Tour a Valencia: «Estamos muy contentos de la llegada a Valencia, una ciudad referente en eventos deportivos. Los participantes van a poder disfrutar de un formato por equipos donde se combina la parte deportiva y la parte social». El plazo de inscripción ya está abierto y todos los jugadores, solo por el hecho de inscribirse, recibirán un Welcome Pack con una camiseta Nike, producto ofrecido por NDL Pro-Health, muñequeras Babolat, Galletas Príncipe y fotoprotección de Cantabria Labs. Además de las palas BABOLAT que ganarán los campeones, también habrá sorteos y regalos ofrecidos por QuirónSalud, ZEL y Bezoya, partners del circuito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  5. 5

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  6. 6 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  7. 7 Así es Brooks Nader, la modelo que sitúan como nueva novia de Alcaraz: «Los rumores son ciertos»
  8. 8

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  9. 9

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  10. 10

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rafa Nadal trae a Valencia un evento de su academia

Rafa Nadal trae a Valencia un evento de su academia