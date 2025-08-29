Olazábal: «El golf femenino tiene un altísimo nivel mundial»

Pablo Lara Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

José María Olazábal, doble ganador del Masters de Augusta y figura icónica de la Ryder Cup, ha mostrado su gran satisfacción por el regreso del La Sella Open al Ladies European Tour, que celebra su tercera edición consecutiva en un campo que él mismo diseñó hace más de treinta años. A menos de un mes para el inicio del torneo, programado del 18 al 21 de septiembre, Olazábal rememora su primer proyecto de diseño, iniciado en 1992, situado en la zona montañosa de Dénia, Alicante, y enmarcado en la impresionante belleza del Parque Natural del Montgó.

Aunque en sus inicios el campo se creó pensando en el golfista, Olazábal confiesa: «Treinta años después, ver que acoge un torneo femenino consolidado y que las jugadoras disfrutan genuinamente de jugar aquí es, sin duda, una de mis mayores satisfacciones. Cada vez que camino por los campos que he diseñado, recuerdo los comienzos, los objetivos que nos marcamos y, con el paso del tiempo, ver cómo el campo madura, mejora y evoluciona me llena de orgullo.»

Con 27 hoyos, el recorrido más grande de la Costa Blanca fue completamente remodelado en 2021 bajo la supervisión de Olazábal, reforzando su complejidad técnica y adoptando un enfoque sostenible con el medio ambiente. Capitán del equipo europeo en el histórico «Milagro de Medinah» en 2012, Olazábal enfatiza que su objetivo no solo es proporcionar un escenario de primer nivel para el golf femenino, sino también garantizar que el campo esté a la altura de las mejores jugadoras del mundo. «El golf femenino alcanza un nivel altísimo a nivel global, y no siempre recibe el reconocimiento que merece. En España tenemos grandes jugadoras que necesitan oportunidades para mostrar su talento y desarrollo.»

En 2023, Nuria Iturrioz protagonizó una espectacular remontada, superando en un desempate a la alemana Laura Fuenfstueck después de iniciar la última ronda con cuatro golpes de desventaja. En 2024, la joven alemana Helen Briem logró su primer triunfo en el LET en su debut como profesional, firmando una impecable ronda final de seis bajo par. «Es fundamental que existan torneos de este nivel, jugados en campos excepcionales. Las jugadoras coinciden en que les encanta, disfrutan y sienten que merece la pena competir en estas condiciones,» comenta Olazábal.

El donostiarra describe su campo como exigente, equilibrando desafíos para el juego largo y corto, con greenes ondulados que requieren gran precisión. «La jugadora que mejor se adapta aquí es la que combina potencia con un juego corto eficaz.» Más allá del diseño técnico, Olazábal destaca que el verdadero valor del campo radica en su entorno. «Lo que lo hace especial es su localización, con la montaña del Montgó cerca y la topografía natural del terreno.» En cuanto a sostenibilidad, explica: «Buscamos ser lo menos intrusivos posible, utilizando materiales adecuados y optimizando el uso del agua para garantizar la perdurabilidad del campo.» Actualmente, el recorrido cuenta con césped Bermuda, resistente al calor y a la baja calidad del agua, con menos mantenimiento y productos químicos, beneficiando tanto al juego como al medio ambiente.

Aunque el campo en sí le enorgullece, Olazábal admite que una de las razones por las que se enamoró del proyecto es la gente del club: «La sensación de familia que se vive aquí es un factor clave. En ese sentido, La Sella Open es realmente especial.» Estas opiniones coinciden con la percepción de las propias jugadoras del LET: en 2023 el torneo fue votado «Torneo del Año» y en 2024 recibió el galardón al «Mejor Servicio a Jugadoras». La Sella Open se ha consolidado como una de las citas más valoradas del circuito, manteniendo un firme compromiso con el bienestar de las participantes y elevando los estándares de excelencia del golf femenino.