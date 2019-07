Natación | Mundial Mireia Belmonte y África Zamorano pasan a las siguientes rondas Mireia Belmonte, durante la clasificación. / Efe La capitana del equipo español terminó séptima en su ronda preliminar, con un tiempo de 8:28.22, a 10.99 de la vencedora de la prueba, la estadounidense Leah Smith EFE Seúl (Corea) Viernes, 26 julio 2019, 11:15

Las nadadoras españolas Mireia Belmonte y África Zamorano se clasificaron hoy, respectivamente, para la final de 800 metros libre y las semifinales de 200 metros espalda del mundial de natación que se desarrolla en Gwangju (Corea del Sur).

Belmonte terminó séptima en su ronda preliminar, con un tiempo de 8:28.22, a 10.99 de la vencedora de la prueba, la estadounidense Leah Smith (8:17.23).

En segundo lugar quedó la favorita de esta categoría, la también estadounidense Katie Ledecky (8:17.42), que conserva el récord mundial de esta modalidad. El tercer lugar fue para la australiana Ariarne Titmus (8:19.43).

No pudo clasificarse en esa ronda, sin embargo, la española Jimena Pérez Blanco, que terminó undécima, con un tiempo de 8:32.38. La final se disputará este sábado.

En 200 metros espalda, África Zamorano llegó en el lugar decimotercero en la prueba preliminar, con un tiempo de 2:10.50, lo que le permitió pasar a las semifinales, que se disputarán hoy mismo, y la final está programada para este sábado, el penúltimo día del mundial de natación.

En declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Natacion (RFEN), la nadadora aseguró que con esta prueba había cumplido su primer objetivo.

«No he hecho mi mejor marca -agregó-, pero aun así me ha dado el pase para las semifinales. No pienso en el récord de España, aunque siempre lo tengo en mente, ni en la marca, solo en ir a por todas para poder entrar en final».

La ronda preliminar fue ganada por la estadounidense Regan Smith, de 17 años, que hizo un registro de 2:06.01, seguida de la húngara Katinka Hosszu (2:08.34) y la italiana Margherita Panziera (2:08.51).

El tiempo anotado por la estadounidense es un nuevo récord mundial junior, superando al que ostentaba ella misma, logrado el 28 de julio de 2018 y con un registro de 2:06.43.

No tuvo suerte, en cambio, el español Juan Segura, que no pudo clasificarse para las semifinales de 50 libres, al llegar en el puesto cuadragésimo, con un tiempo de 22.64.

La victoria en esa ronda preliminar fue para el estadounidense Caeleb Dressel, que hizo un tiempo de 21.49, seguido del británico Benjamin Proud (21.69) y del ruso Vladimir Morozov (21.70).