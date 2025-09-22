Mariola Sebastián y Paco Martí, campeones autonómicos de triatlón El Tripuçol ganó por equipos tanto en categoría masculina como femenina

La Playa de la Almardà de Sagunto acogía el Campeonato Autonómico de Triatlón en distancia olímpica, 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie, que acabaron con la victoria de Paco Martí y Mariola Sebastián. Cerca de 500 triatletas disputaron esta competición, que tras 8 ediciones cambiaba de ubicación, y lo hacía con éxito.

A primera hora de la mañana el parking de la Playa de la Almardà se llenaba de triatletas, que iban a disputar la prueba autonómica, y además, a sumar los últimos puntos de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2025. Los chicos eran los primeros en meterse en el agua, por delante 1 vuelta de 1.500 metros. Unos minutos más tarde tomarían las salida las féminas. El primero en salir del agua el triatleta del C.D.T. Resistentia T3 Yhousman David Perdomo. En chicas la más rápida en este primer segmento fue Claudia Breso, de la Universidad de Alicante.

En el ciclismo en primero en bajarse a la transición fue David Blasco, que lideraba un grupo demás de 10 triatletas, entre los que se encontraban Guillem Segura, Yhousman Perdomo y Paco Martí. Todos ellos saldrían a correr para jugarse el pódium final en el último segmento de 10 kilómetros.

En chicas, la competición transcurría de manera totalmente diferente, siendo Claudia Breso, la líder también en el segundo segmento, y se bajaba a correr con más de un minuto de ventaja frente a sus perseguidoras, Marina Camps y Claudia Roger.

Tras completar los tres segmentos, Paco Martí, del Deporama Triatlón Soriano, se proclamaba campeón autonómico. El segundo puesto fue para Yhousman David Perdomo, del C.D.T. Resistentia T3, y el bronce para Guillem Segura, del Saltoki Trikideak.

En féminas la campeona autonómica finalmente fue Mariola Sebastián, del Tripuçol, tras realizar un gran segmento de carrera a pie. En segundo lugar, cruzó la meta Marina Camps, del C.E.A. Bétera. La medalla de bronce fue para la triatleta del C.D. Resistentia T3, Chloe Nicolas.

Con todos los triatletas en la línea de meta pudimos conocer los resultados de esta última jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular:

Primera División Femenina

1º Tripuçol

2º C.D.T. Resistentia T3

3º C.E.A. Bétera

Primera División Masculina

1º Tripuçol

2º C.D.T. Resistentia T3

3º La 208 Triatlón Club de Elche

Segunda División Femenina

1º S.D. Correcaminos

2º C.T. A Corre-cuita

3º Club Trialtó Vinaròs

Segunda División Masculina

1º C.T. Orihuela

2º Triatló Algemesí

3º Trilavall

Promoción Femenina

1º 3 Reptes Triatló L'Olleria

Promoción Masculina

1º Best Of YOU 3PW Almazora

2º Triatló Carcaixent

3º CD Adesavi San Vicente Triatlón