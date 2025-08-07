Mario Raúl Martínez, atleta de Récord Guinness, tiene un nuevo desafío El burjassotense, primer atleta del mundo con sordoceguera en recorrer 116 kilómetros sin parar, ha anunciado su próximo reto para visibilizar el Síndrome de Usher

Mario Raúl Martínez no para de dejar sorprendidos a los amantes del deporte. Esta vez, el valenciano (de Burjassot) ha batido un récord mundial Guinness como el primer atleta con sordoceguera que corre 12 horas ininterrumpidas sobre la cinta, sumando un total de 116 kilómetros recorridos.

Este logro de Mario no es fruto del azar. A sus 47 años, su vida ha cambiado mucho. Hay que remontarse a 2016, cuando, tras unos exámenes médicos de ADN, le detectaron síndrome de Usher, una enfermedad que le dejaría sordo y ciego, sin posibilidad de remedio. Tras un duro periodo de aceptación, el atleta no quiso derrumbarse y decidió afrontar la vida con alegría y optimismo, para demostrar al mundo que no existen problemas capaces de derribarle.

Mientras su enfermedad avanzaba, el de Burjassot encontró en el running una forma de aislarse del síndrome e impulsarse día a día. Los retos no tardaron en llegar. Primero fueron 5 kilómetros, que poco después se convirtieron en 10. De 10.000 metros pasó a 15 km, luego media maratón y finalmente los 42 km. Con su constante progresión, el deportista tenía la misión de demostrar que, a pesar de las dificultades del camino, si se lucha por un objetivo, cualquiera puede alcanzarlo. Además, con los récords que bate, intenta ayudar económicamente a la Fundación Síndrome de Usher para colaborar en la lucha contra la enfermedad, lo que demuestra la gran persona que es.

Entre las marcas que registra, se pueden destacar varias: Mario fue el primer atleta del mundo con sordoceguera e implante coclear que compitió en carreras de ultradistancia; en diciembre de 2024 corrió durante 24 horas seguidas dando vueltas a la pista de atletismo de Montjuïc en Barcelona; en su casa, en Burjassot, agrupó a varios deportistas para que, junto a él, participaran en el reto Avanza100km; y el último en sumarse a la lista es el récord mundial que alcanzó el pasado 17 de mayo al correr 12 horas seguidas en cinta, recorriendo 116 km.

Sobre el último de sus logros, Mario se ha referido en sus redes sociales:«Del corazón de Burjassot… al mundo entero. Gracias a todas las personas que me acompañáis cada día. Este récord… también es vuestro,» en agradecimiento a todos los que están a su lado durante los desafíos que se plantea. El valenciano ha querido dejar claro: «Un reconocimiento que no solo habla de cifras, sino de lo que significa romper barreras, desafiar etiquetas y visibilizar lo invisible.»

«Desde aquí, donde todo empezó, me llevo el orgullo de haber inspirado a otras personas a luchar por sus sueños, sea cual sea su condición,» concluye el atleta.

Nuevo reto en mente

«Y esto no termina aquí…», ha adelantado Mario en sus redes sociales. Tal y como ha escrito, en octubre vuelve a la carga en la lucha por dar voz al Síndrome de Usher. En esta ocasión, Mario tratará de correr 438 km desde Valencia hasta Madrid, con un lema que le identifica: «Seguimos rompiendo límites. Y aún queda mucho por correr.»

