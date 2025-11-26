Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manuel Rodríguez Salvador en la categoría de Taichi con arma LP

Manuel Rodríguez se proclama doble campeón de España en el Campeonato Nacional de Kung Fu

El valenciano obtuvo el oro en la categoría de Taichi mano vacía y la misma medalla en Taichi con arma en la competición celebrada en Guadalajara

R.D.

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

El pasado 22 de noviembre, el valenciano Manuel Rodríguez Salvador se proclamó campeón de España en dos modalidades de Taichi en el Campeonato de España de Kung Fu 2025, celebrado en Guadalajara y organizado por el Departamento Nacional de Kung Fu de la Real Federación Española de Karate y DA.

Rodríguez obtuvo el oro en la categoría de Taichi mano vacía (VetD1 Mixto 35-50) y el oro en Taichi con arma (VetD1 Mixto 35-50), representando a la Comunidad Valenciana a través de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana (FKCV).

Instructor de Taichi y Qigong en diversos centros de la provincia -entre ellos el Servicio de Deportes de la Universitat de València, el Club de Taichi Tantien, el Ayuntamiento de Moncada y la Asociación de Jubilados del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia-, Rodríguez destaca que «las medallas son un reconocimiento, pero lo más importante sigue siendo el camino diario: practicar, mejorar y cultivar salud, bienestar y calidad de vida».

Manuel Rodríguez forma parte del Club de Taichi Tantien y entrena bajo la dirección del maestro Félix Castellanos, referente de Taichi y Qigong en la Comunidad Valenciana.

