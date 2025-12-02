Lucas Gil, del CAU Rugby Valencia, convocado para un trascendental partido en la Rugby Europe Super Cup Los Iberians disputarán este próximo viernes 5 de diciembre, a las 17:00 horas, su penúltimo duelo antes de los play-offs y el último ante su afición, recibiendo a Bohemia Rugby Warriors en un partido vital por el liderato

R. D. Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Tras el parón competitivo por la ventana internacional de noviembre, la Rugby Europe Super Cup vuelve con fuerza y con el foco puesto en la lucha por las semifinales. En este regreso, destaca la presencia del jugador del CAU Rugby Valencia, Lucas Gil convocado por Castilla y León Iberians para un choque que puede marcar el rumbo del grupo en la recta final de la fase regular.

La importancia de Lucas Gil

En la convocatoria la inclusión de Lucas Gil supone un impulso clave para el combinado español. El jugador del CAU, conocido por su dinamismo, capacidad de ruptura y fiabilidad en fases de contacto, llega en un gran estado de forma y podría convertirse en una pieza determinante en el encuentro. Su presencia aporta profundidad y versatilidad al equipo en un partido que espera ser de altísimo nivel.

La participación de Lucas refuerza la apuesta del equipo por un juego intenso, sólido y ambicioso en su camino hacia las semifinales. Con todo en juego y el apoyo de la afición palentina, los Iberians buscarán afianzarse en lo más alto del grupo.