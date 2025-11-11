La Liga Máster de natación arranca con 18 récords autonómicos

Los viejos rockeros nunca mueren. Así reza una frase que define a la perfección el inicio de la Liga Autonómica Máster de la Federación de ... Natación de la Comunitat Valenciana. Porque en la primera de las cuatro jornadas la natación máster valenciana arrancó con fuerza esta nueva temporada: 18 récords autonómicos batidos. Sin duda, un gran resultado.

Fueron 854 los nadadores de la FNCV los que participaron en esta primera jornada de liga, pertenecientes a 45 clubes repartidos en cinco sedes: Castelló, L'Alcúdia, Xàtiva, Nazaret (València) y Petrer. La competición resultó espectacular y había ganas de demostrar el gran nivel de los deportistas locales que así quedó evidenciado.

Cabe destacar la incorporación de cinco nuevos clubes a la comunidad máster valenciana: Thiar Horadada, Llebeig Xabia, Nadamás Almàssera, Rari Nantes Lucentum Alacant y Oliva. Por este último debutó la ex-plusmarquista nacional absoluta de los 50 libre, Araceli Herráez .El Club Valenciano de Natación defiende el título de liga logrado en la pasada temporada.

Por otra parte, el pasado fin de semana se disputó la cuarta jornada de las Ligas Nacionales de waterpolo. En Primera división masculina, derrota del Turia frente al Horta (10-18) en Nazaret. Tras este cuarto encuentro, los valencianos descienden de la segunda a la cuarta plaza en el grupo A.

Entretanto, en Primera división Femenina, nuevo triunfo del Elx ante el Boadilla (11-12), mientras el Turia cayó contra el Rubí (16-8). Las ilicitanas siguen en racha y mantienen la segunda posición en el grupo B, mientras las valencianas conservan la séptima plaza en el grupo A.

Finalmente, en la Segunda División Masculina, doble derrota del Elx ante el Navarra (12-11) y del Nou Godella frente al Manresa (16-13). El combinado alicantino sigue segundo, mientras los godellenses son cuartos, ambos equipos en el grupo B.