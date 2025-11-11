Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nadadoras en posición para lanzarse en clavado LP

La Liga Máster de natación arranca con 18 récords autonómicos

En la competición participan 854 nadadores de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana

R.D.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:29

Los viejos rockeros nunca mueren. Así reza una frase que define a la perfección el inicio de la Liga Autonómica Máster de la Federación de ... Natación de la Comunitat Valenciana. Porque en la primera de las cuatro jornadas la natación máster valenciana arrancó con fuerza esta nueva temporada: 18 récords autonómicos batidos. Sin duda, un gran resultado.

