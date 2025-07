El Léleman Conqueridor renueva a Facu Funes, Aharón Gámiz y Javi Mengod

L. B. Domingo, 27 de julio 2025, 18:42 Comenta Compartir

Continúan oficializándose las renovaciones en el Léleman Conqueridor Valencia para afrontar la nueva temporada. Los jugadores que prolongarán su estancia en la plantilla 25-26 son Facu Funes, Aharón Gámiz y Javier Mengod. Tres nombres que se suman a los ya confirmados hace unos días: Javi Monfort, Kayque Calazans, Maxi Scarpin y Manu Furtado. Desde el Léleman Conqueridor han apostado por mantener las piezas que certificaron el mejor resultado deportivo de la historia del club y crecer con ese bloque. Jugadores como Facu Funes y Javi Mengod ya suman varias temporadas en Valencia y han acompañado a la entidad a lo más alto. «Llevo muchos años en este club y para mí es un orgullo continuar. Comparto vestuario con muchos de los compañeros con los que se logró el ascenso y viviendo desde dentro el crecimiento del Léleman Conqueridor», apuntaba el líbero.

También se mostró muy ilusionado Facu Funes: «Esta va a ser mi quinto año, mi quinta temporada en el Léleman Conqueridor. Me siento completamente parte de esta familia. Soy parte del club y me siento prácticamente como en casa, por eso no me extraña anunciar mi renovación. Estoy muy contento de continuar aquí».

El argentino sabe la presión de la nueva temporada pero tiene ganas de asumir estos nuevos retos: «El año pasado fue nuestra mejor clasificación, entre los tres mejores equipos de España, clasificando para Europa y este año queremos ir a por todo. Todos los años hemos recibido mucho apoyo de la afición. Nos han alentado de forma incondicional y les agradezco todos estos años de cariño. Invito a todos los aficionados que vengan porque va a ser una temporada todavía con más expectación que la pasada. Estoy deseando que esto arranque».

Mientras que Aharón llegó el año pasado como uno de los fichajes más importantes para darle un salto a la plantilla. Mantenerlo era clave para afrontar la siguiente temporada en Superliga y su renovación era fundamental para mantener la defensa del proyecto. «Hay muchos retos por delante, como participar y hacer un buen papel en la Copa del Rey que se celebra aquí en Valencia, o que el equipo debute en competición europea. Asumo con muchas ganas esta nueva temporada en el club.».

El equipo anunciará próximamente las renovaciones de los tres últimos jugadores que compitieron el año pasado (Nacho Huerta, Luis Serrano y Rodrigo de Melo). Así como la oficialización de dos nuevas incorporaciones importantes: un central y un colocador que sustituya la baja de Vicente Monfort.

Temas

Voleibol

europa