Pernambuco remata ante el bloqueo de Grupo Herce Soria. LP

El Léleman Conqueridor afronta doble partido en Nou Moles y la final de la Copa Comunitat

El equipo vuelve a casa para continuar la pretemporada este viernes a las 19:30 horas contra Grupo Herce Soria y el domingo contra UC3EM Leganés a las 17 horas

Manuel Campos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:16

El Léleman Conqueridor Valencia afronta un calendario frenético en los próximos días. Un triplete de máxima exigencia para seguir cogiendo forma contra dos rivales de Superliga en Nou Moles (viernes y domingo). Así como la gran final de la Copa Comunitat Valenciana que se disputa el sábado en Crevillent y que podría significar el primer título de la temporada.

Este viernes 26 de septiembre, a las 19:30 horas, el equipo volverá al Polideportivo de Nou Moles dos semanas después de su debut para enfrentarse al Grupo Herce Soria. El partido está enmarcado dentro del calendario de pretemporada y será completamente gratuito para todos los aficionados que deseen vivir uno de los mejores duelos que puede dar el voleibol español. El subcampeón de la Superliga vuelve a Valencia después de que en abril se encargara de eliminar a los valencianos en las semifianales del Playoff.

La siguiente parada del fin de semana será el 27 de septiembre, esta vez con un título en juego. Después de superar en semifinales al CV Mediterráneo en el Pabellón del Grao Pablo Herrera por 0-3 (18-25/22-25/13-25), el Conqueridor se enfrentará al UBE L'Illa Grau de Castelló. El equipo consiguió mejorar las sensaciones que transmitió en el III Torneo Alberto Ramos y en la fase de cuartos, donde sufrió contra el CV Vinaròs varios sets. Esta gran final, organizada por la FVBCV, se jugará en Crevillent a partir de las 19:00 horas y tendrá como previa otra final, la que enfrenta al Grupo Renovak CV Sant Joan y al CV Paterna Liceo a las 17:00 horas.

El domingo concluirá la batería de partidos de nuevo en Nou Moles, con el equipo recibiendo al UC3M Voleibol Leganés. Este partido también será gratuito para todo el público y comenzará a las 17:00 horas. El Conqueridar se enfrentará a uno de los equipos recién ascendidos de Superliga 2. Un rival que se ha reforzado muy bien este verano para competir en la máxima categoría del voleibol nacional.

Además, este partido servirá como referencia para la primera jornada de Superliga. En tan solo un mes, el 25 de octubre, ambos equipos volverán a verse las cara para afrontar el primer duelo de competición oficial en el Pabellón Europa.

