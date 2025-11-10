El karate valenciano consigue cuatro medallas en la primera edición de los Juegos Nacionales de Combate

El karate valenciano consiguió cuatro medallas (un oro, dos platas y un bronce) en los I Juegos Nacionales de Combate del pasado 8 de noviembre ... en la Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía, Alicante). Este medallero sitúa a la Comunitat Valenciana como quinta en la clasificación general de los Juegos.

El metal más codiciado, oro, fue conseguido por Javier Oña Tudela, del Club Karate Manises, en la categoría Kumite Senior Masculino >84kg tras vencer por 3 a 0 al representante canario Eduardo Bazo Solorzano en la final de su categoría.

Las dos platas fueron conseguidas por Carla Vives Torrent, del Club Karate Alzira, al ser finalista de la categoría Kumite Senior Femenino >68kg, y Hugo Ballester Piquer, del Club Deportivo Sakura, como finalista de la categoría Kumite Senior Masculino < 67kg.

El bronce fue conseguido por María San Francisco Jerez, del Club Deportivo Kazokusport, al ser semifinalista en la categoría Kata Senior Femenino.