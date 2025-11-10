Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los medallistas valencianos en la disciplina de karate de los Juegos Nacionales de Combate LP

El karate valenciano consigue cuatro medallas en la primera edición de los Juegos Nacionales de Combate

Un oro, dos platas y un bronce dejan a la Selección valenciana en quinto lugar

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

El karate valenciano consiguió cuatro medallas (un oro, dos platas y un bronce) en los I Juegos Nacionales de Combate del pasado 8 de noviembre ... en la Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía, Alicante). Este medallero sitúa a la Comunitat Valenciana como quinta en la clasificación general de los Juegos.

