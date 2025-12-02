El judo valenciano, plata en el Campeonato de España Absoluto 2025

El judo valenciano llega al sprint final del 2025 con un subcampeonato nacional, que confirma el gran año que ha firmado durante la presente temporada.

El pasado fin de semana, se disputó en localidad madrileña de Pinto, el Campeonato de España Absoluto. La Federación Valenciana de Judo volvió a realizar un destacado torneo, alcanzando la segunda posición del medallero general, tras conseguir un total de 9 medallas repartidas en 3 oros, 3 platas y 3 bronces.

En la categoría masculina, en -60 kg Gaizka Porras se colgó la medalla de bronce mientras que sus compañeros Pedro Gómez y Rodrigo Rosado alcanzaron la quinta posición. En -66 kg, Batyrkhan Assanaliyev se proclamó campeón de su categoría tras firmar un gran desempeño en el tatami.

En -73 kg, Anton Shuhalieiev fue subcampeón nacional tras otro gran desempeño mientras que Stanislav Rybin logró la medalla de bronce. En -81, Kindi Ba Mamaoudou fue el flamante campeón de su categoría confirmando el gran torneo realizado sobre el tatami madrileño. Alfonso Urquiza y Guillermo Caprani de Diego lograron la quinta y séptima posición, respectivamente.

Finalmente, en las categorías de mayor peso, Igor Herrero fue quinto (-90) e Iker Spooner fue séptimo.

En el cuadro femenino, Mireia Rodríguez fue subcampeona en la competición de -48 kg certificando una nueva medalla esta temporada. Completó el pódium con el tercer puesto Aitana Díaz que se colgó la medalla de bronce mientras que María Vicente logró el quinto puesto.

Lograron la quinta posición también: Odalis Santiago (-52), Melany Beausse (-63), Claudia Morales (-63). Ariela Sánchez volvió a colgarse una medalla, en esta oportunidad de plata en -63 kg, tras confirmar su gran regreso. Aitana Sala fue séptima en -70 kg y Dayle Ojeda volvió a demostrar su gran nivel proclamándose campeona en la competición de +78 kg.

La delegación valenciana regresa de su participación con unos resultados que siguen demostrando el gran trabajo realizado por los clubes y los entrenadores en las diferentes categorías. 3 medallas de oro, 3 medallas de plata, 3 medallas de bronce, 9 quintos puestos y 3 séptimos puestos que certifican que el judo valenciano mantiene su nivel competitivo en las competiciones nacionales.