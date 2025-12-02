Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del lunes toca en un pueblo famoso por ser la sede central de una gran empresa
La Federación Valenciana de Judo en el podio del Campeonato de España. FVJ

El judo valenciano, plata en el Campeonato de España Absoluto 2025

La federación se proclamó subcampeona del certamen tras firmar una gran actuación y sumar 9 medallas

R. D.

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:53

Comenta

El judo valenciano llega al sprint final del 2025 con un subcampeonato nacional, que confirma el gran año que ha firmado durante la presente temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  3. 3 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  4. 4 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  7. 7 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  8. 8 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  9. 9 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  10. 10

    El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El judo valenciano, plata en el Campeonato de España Absoluto 2025

El judo valenciano, plata en el Campeonato de España Absoluto 2025