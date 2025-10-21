Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Samuel Ubeda posando en el Campeonato de España LP

Un joven de 21 años de Algemesí logra tres medallas en el Campeonato de España de Culturismo Natural

Samuel Ubeda Alventosa completa su temporada de debut de la mejor forma posible

Adrián Cambra

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 19:21

Comenta

El pasado fin de semana del 18 y 19 de Octubre, el nombre de Algemesí se dió a conocer en el Campeonato de España de ... Culturismo Natural, y por una muy buena razón. Y es que Samuel Ubeda Alventosa, todo un talento en este deporte con tan solo 21 años, se alzó con un total de tres medallas. Una de Plata en la categoría sub-23 de bodybuilding, y otras dos de bronce, tanto en la disciplina sub-23 de classic physique, como en la de classic physique talla baja, que le sirvieron para completar un fin de semana histórico que hace pensar que el joven tiene un futuro brillante.

