Un joven de 21 años de Algemesí logra tres medallas en el Campeonato de España de Culturismo Natural Samuel Ubeda Alventosa completa su temporada de debut de la mejor forma posible

Adrián Cambra Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

El pasado fin de semana del 18 y 19 de Octubre, el nombre de Algemesí se dió a conocer en el Campeonato de España de ... Culturismo Natural, y por una muy buena razón. Y es que Samuel Ubeda Alventosa, todo un talento en este deporte con tan solo 21 años, se alzó con un total de tres medallas. Una de Plata en la categoría sub-23 de bodybuilding, y otras dos de bronce, tanto en la disciplina sub-23 de classic physique, como en la de classic physique talla baja, que le sirvieron para completar un fin de semana histórico que hace pensar que el joven tiene un futuro brillante.

Durante el mes de septiembre, Ubeda estuvo en el clasificatorio de Salamanca para así poder entrar en el Campeonato de España. Ya en esta competición logró un tercer puesto en Classic Physique Talla Baja, un éxito que presagiaba que al de algemesí le iban a salir las cosas muy bien. Ya con este curso finalizado, y sin esa etiqueta de debutante, a Samuel le depara una temporada de nuevos retos, y muy exigentes, en la que esperemos que pueda volver a llevarse más alegrías como esta.

Algemesí