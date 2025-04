Un Ironman Valencia 70.3 con sabor a verano

Valencia es la ciudad del running por algo. Cada año se celebran numerables eventos que atraen a miles y miles de corredores, no solo de ... España, sino de todas las partes del mundo, gente que sabe que, al menos una vez al año, pasará cerca del antiguo cauce del Turia porque esta ciudad es un epicentro de los «locos» del running y de los mejores atletas del mundo.

Esta vez le ha tocado al Ironman Valencia 70.3. La mañana empezó un poco fría; las 07:30 de la mañana de un domingo no es un horario para todos, solo para aquellos que están dispuestos a afrontar el gran reto que suponía este triatlón de hasta 90 kilómetros, que arrancaba en la Marina Norte y concluía por todo lo alto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Con el paso de las horas, y la luz de sol que cada vez irradiaba con más potencia, empezaron a salir aquellos primeros curiosos que, atraídos por la música y por el ajetreo en la línea de meta, se preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo en el sitio tan emblemático que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Otros simplemente aprovechaban para indagar en los distintos puestos complementarios del evento, ya sea para comprar comida o equiparse con una gorra, porque ese calor agradable a media mañana se tornaba un tanto excesivo, y había que estar a pleno rendimiento para alentar a pleno pulmón a los triatletas que se estaban dejando la piel para terminar.

No solo al ganador de la categoría masculina, que fue el alemán Johannes Vogel con un tiempo de 03:34:35, sino a los más de tres mil atletas que se animaron a intentar completar este recorrido. En la categoría femenina, la vencedora fue Daniela Klesier, compatriota también del ganador en la sección masculina, que paró el crono con un tiempo de 04:05:36. No se alzaron con la gloria de conseguir el primer puesto sin sufrir en esta segunda edición del Ironman Valencia 70.3, ya que, como comentaba Johannes Vogel, la parte más dura del recorrido era la parte final, pero que, gracias al apoyo de la gente y al ambiente de las personas, eso lo ha mantenido motivado en los momentos más difíciles.

«He sentido que la parte final del recorrido se me ha hecho muy dura, he intentado mantenerme firme, pero sí que es verdad que he intentado ir al máximo. El ambiente y el apoyo de la gente es lo que me ha ayudado en los momentos más complicados», afirmaba el corredor. Sin embargo, pese a que haya tenido que sudar la gota gorda para proclamarse campeón, no quiere decir que a su vez no haya podido disfrutar del paisaje que esconden los pueblos de Valencia gracias al trayecto en bici. «La parte que más me ha gustado ha sido la de la bici, es la que más he disfrutado, sobre todo en Náquera; es un viaje muy bueno para ir con la bicicleta, encima, lo teníamos para nosotros, ha sido maravilloso», afirmaba.

Ampliar Las medallas para los triatletas en el Ironman Valencia 70.3. LP

Cada uno sufría en distintos terrenos, Johannes Vogel en la carrera a pie, y Daniela Kleiser, la campeona femenina, en la natación, ya que reconocía que no era la mejor nadadora y había tenido que adaptar su plan para rendir más en la bici y en carrera y así compensar el esfuerzo. «He sufrido más en la natación, no soy la mejor nadadora, he intentado ir lo más rápido posible en este aspecto. He tenido que compensar en otras partes, pero con control», decía. Además, para ella, la parte que más ha disfrutado en este Ironman Valencia era la carrera a pie. «La parte de carrera a pie es la que más he disfrutado, es increíble, hay gente animándote en todos los lados, entonces esto te ayuda. Ya estuve el año pasado aquí y me encanta», mencionaba la alemana.

Tampoco ha faltado representación valenciana en este triatlón ya consolidado en la capital, ya que Roberto Sánchez Mantecón, triatleta de Manises que participó en los Juegos Olímpicos de 2024, ha podido terminar en sexta posición con un tiempo muy meritorio de 03:38:05. Además, como nativo de la Terreta, para él siempre es bueno correr de donde es, donde ha nacido y donde se ha forjado como deportista. «Bueno, es un orgullo, ¿no? Correr delante de familia, amigos y todo el público valenciano es más que un placer, los circuitos son increíbles, me encantan, es por donde me he criado, donde he entrenado desde pequeñito y, bueno, me lo conozco súper bien, he disfrutado cada brazada, cada kilómetro en bici y cada zancada y la verdad que es una carrera que el año pasado disfruté mucho y este año igual», sentenciaba.

Lo que reconocía entre risas para él es que, aunque fuese sorprendente, la parte que más había disfrutado de este recorrido había sido la natación. «Bueno, creo que es raro que lo diga, pero hoy he disfrutado mucho de la natación, me he sentido bien, iba en el segundo grupo, muy cerquita de cabeza de carrera, y la verdad que nadar con el amanecer en la Marina de Valencia y salir con todo el público ahí en los tinglaos, pues me ha encantado», explicaba Roberto Sánchez Mantecón.

Además, hay gente que se recorre miles y miles de kilómetros, única y exclusivamente porque en Valencia se pueden encontrar los mejores eventos relacionados con el running, el triatlón y todo lo que uno se pueda imaginar. Este es el caso de Felipe de la Torre, de Guatemala, que llevaba 8 años haciendo deportes y que venía desde Madrid, donde lleva unos meses, para prepararse para el Ironman. «Pues yo empecé a entrenar hace 8 años. Mi tío me involucró en triatlón y me fui obsesionando y se volvió una adicción. Y ahora intento hacer carreras todos los años. Soy de Guatemala, pero ahora estoy viviendo en Madrid, he venido para hacer este triatlón», relataba.

Laura Perozoni, de Italia y 55 años, también era otra aventurera que había venido en un viaje exprés para poder disputar el triatlón, ya que mencionaba que para ella le gustan mucho las competiciones que tiene España. «He viajado desde Italia, porque me gusta lo que se organiza aquí en este país, pero aquí es la primera vez, en este Ironman Valencia». También comentaba que se había sentido bastante bien y que la parte de la subida a la montaña le había costado. «Me he encontrado muy bien conmigo misma, la parte de la subida a la montaña se me ha complicado y la carrera a pie es muy dura, porque pasas dos veces por el mismo sitio y eso acaba siendo muy mental», decía.