La ilicitana Ángela Martínez logra un histórico oro en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas

Las aguas turquesas de Ibiza fueron hoy el escenario de una gesta deportiva para el recuerdo. La ilicitana Ángela Martínez grabó su nombre con letras ... de oro en la historia de la natación en aguas abiertas al conquistar la final femenina de los 10 kilómetros de la Copa del Mundo. Su triunfo, labrado con una estrategia inteligente y una poderosa última vuelta, desató la euforia en la playa y confirmó el excelente momento de la natación femenina española de fondo.

Martínez, que comenzó la prueba con paciencia, fue escalando posiciones hasta situarse en el grupo de cabeza. Fue en la última vuelta cuando la nadadora de Elche demostró su fortaleza, lanzándose al ataque y liderando los últimos metros con una determinación inquebrantable. La alegría al tocar la boya final y ver su nombre en lo más alto de la clasificación fue indescriptible: «Estoy muy contenta, no me lo esperaba para nada, aunque he estado entrenando muy duro», declaró una radiante Ángela nada más salir del agua. «Cuando supe que esta etapa de la Copa del Mundo sería en España, me hizo muchísima ilusión. Ganar aquí, con todo el público animando en la playa y con mi familia presente, es increíble».

El podio se completó con la alemana Celine Rieder, que se colgó la plata, y la húngara Bettina Fabián, que se llevó el bronce. La italiana Ginevra Taddeucci, quien había dominado las primeras brazadas, no pudo mantener el ritmo y finalmente cruzó la meta en una meritoria séptima posición.

La actuación española no se limitó al triunfo de Ángela Martínez. Otras tres nadadoras nacionales demostraron la profundidad del talento en esta disciplina. La madrileña Candela Sánchez Lora firmó su mejor resultado en una Copa del Mundo con una destacada novena plaza, mientras que la gallega Paula Otero finalizó en una meritoria duodécima posición. Además, la aragonesa Clara Martínez de Salinas, que concluyó décimo octava en la general, se proclamó Campeona Junior de World Aquatics, añadiendo aún más brillo a la jornada para la delegación española.

Esta sólida actuación colectiva en Ibiza subraya el excelente nivel del fondo femenino español en aguas abiertas, a pesar de la sensible baja por lesión de la laureada María de Valdés. El triunfo de Ángela Martínez no solo es un hito personal, sino también un espaldarazo para la natación valenciana y española, asegurando además su participación en el próximo Mundial de Singapur, donde buscará seguir cosechando éxitos para el deporte nacional.