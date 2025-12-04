La FVCV y Marina Port Valencia refuerzan su vínculo para situar a la Comunitat como referente náutico nacional e internacional Ambas entidades trabajan en planes de colaboración conjunta basados en la innovación, la sostenibilidad y el impulso del sector náutico valenciano

La Federación de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) y Marina Port Valencia han iniciado una línea de trabajo conjunto con la intención de generar sinergias positivas, cooperando en proyectos estratégicos y apoyando así también las iniciativas que se impulsen desde ambas entidades. Esta colaboración busca reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino náutico de referencia a nivel nacional e internacional, promoviendo su proyección deportiva, económica y social.

Visión de la Marina Port Valencia

En esta alianza, Marina Port Valencia forma parte activa de la red de empresas comprometidas con la FVCV, compartiendo un objetivo común en torno al desarrollo del deporte de la vela como motor de transformación, dinamización social y valorización del entorno marítimo. Esta cooperación se enmarca en el proyecto transformador que Marina Port Valencia está desarrollando para conectar la ciudad con el ecosistema portuario, apoyando activamente al tejido náutico local en todas sus vertientes.

«Para Marina Port Valencia, formar parte de esta alianza supone dar un paso más en nuestro compromiso con la ciudad y con todo el sector náutico valenciano. Estamos construyendo un proyecto que pretende conectar innovación, sostenibilidad y desarrollo deportivo, y hacerlo junto a la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana refuerza todavía más nuestro objetivo. La vela es parte esencial de la identidad marítima de Valencia y un motor de proyección internacional; por eso nos enorgullece trabajar codo con codo para impulsar iniciativas que generen oportunidades, atraigan talento, pasión por el mar y sitúen a la ciudad de Valencia como referente náutico en el Mediterráneo y en Europa. Marina Port Valencia nació con la vocación de ser un punto de encuentro para el mar, la ciudad y su comunidad, y esta colaboración es un claro ejemplo de ese camino compartido» afirma Patrick Reynés, CEO Marina Port Valencia.

Confianza de la FVCV

Por su parte, la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana está respaldando y acompañando los proyectos estratégicos impulsados por Marina Port Valencia, entre los que destaca la reciente presentación de la Cátedra del Mar: Centro de Innovación en Nuevas Tecnologías y Medio Marino, una iniciativa pionera promovida junto a la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante y la Autoridad Portuaria de Valencia. Este proyecto refuerza el papel del puerto como espacio de innovación y desarrollo sostenible vinculado al mar.

Ambas entidades comparten hoja de ruta y tienen como objetivo común convertir a la Comunitat Valenciana en un modelo de referencia en el ámbito náutico y deportivo.

«Desde la Federación valoramos muy positivamente esta alianza con Marina Port Valencia, una entidad que comparte nuestra visión de futuro y nuestro compromiso con el desarrollo de la vela desde una perspectiva innovadora y sostenible. Esta colaboración nos permite sumar esfuerzos, generar valor compartido y proyectar al exterior todo el potencial que tiene la Comunitat Valenciana como destino náutico de primer nivel», destaca Carlos Torrado, presidente de la FVCV.

La unión entre Marina Port Valencia y la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana representa un paso firme hacia la creación de una comunidad náutica fuerte, cohesionada y alineada con los desafíos del futuro.