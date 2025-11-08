Otro final intenso y alegre para el Léleman Conqueridor Pernambuco sufre un golpe en la cabeza que le deja fuera parte del partido| La tercera victoria de la temporada para el equipo valenciano se produce en el quinto set tras superar a Cisneros La Laguna por 2-3

Se preveía un partido intenso fuera de casa y esta vez fue Cisneros La Laguna quien se encargó de complicarle la victoria al Léleman Conqueridor. El conjunto local no quiso dejar otra jornada sin puntuar y aprovechó su primer partido en casa para evitar que los valencianos se fueran con todo el botín. La ausencia de Pernambuco desde el segundo set dejó noqueado al equipo que logró rescatar finalmente la victoria por 2-3 (22-25/25-20/25-19/18-25/12-15)

Cisneros la Laguna saltó al Pabellón Juan Rios Tejera con ganas de remontar el vuelo y tomó la delantera en el inicio del primer set. Los tinerfeños dominaron con tres de diferencia prácticamente toda la manga hasta que Pernambuco se encargó de poner el 13 iguales desde el saque directo. El punto cambió la dinámica de un set que se desatascó con la entrada de Nacho Huerta. El colocador puso dos balones perfectos para que Javi Monfort rematara a placer y los valencianos cerraran un igualado set.

La segunda manga arrancó con Javi Monfort como protagonista, haciendo los cuatro primeros puntos pero los locales sin ceder más de dos de ventaja. Con el 18-18, Pernambuco se lanzaba a una defensa y recibía un golpe en la cabeza por parte de uno de sus compañeros. El brasileño se mantuvo y terminó saliendo de pista. Los locales aprovecharon el momento para abrir brecha e igualar el encuentro.

El equipo acusó el golpe y eso se notó con un inicio alarmante en el que Pernambuco continuaba sin participar. Noda hacía varios puntos consecutivos que ponían el marcador 5-1 y Zanini tuvo que recurrir al tiempo muerto. Los locales estaban desatados y los jugadores del Léleman se miraban incrédulos del cambio de guion que había sufrido el partido. Un error de Thomas Sleurink al saque, el bloqueo de Maxi Scarpin y el ace de Kayque devolvió la compostura a los valencianos (8-6). Miguel Rivera paró la racha visitante y poco a poco su equipo volvió a ampliar la diferencia a cuatro puntos. Las defensas de Noda continuaban infranqueables y el Léleman Conqueridor se desquiciaba sin su opuesto para terminar concediendo un nuevo set.

Pernambuco volvía al rescate después de haber hecho el ingreso en los últimos dos puntos del set anterior. La presencia del brasileño se notó desde el arranque con un Léleman Conqueridor más concentrado. Funes con el saque directo y Pernambuco con mil recursos lograban ampliar la ventaja a cuatro puntos (8-12). Los locales parecían haber entregado el set pero un bloqueo de Flores a un remate plácido de Maxi hizo que Zanini reaccionara para que su equipo no concediera más errores. El propio central se encargó de disolver las dudas logrando un block-out y los valencianos se marchaban en el luminoso para poner el 18-25.

Sleurink abría el quinto set con un saque directo para hacer daño en las filas del Conqueridor, aunque el segundo se le iba a ir largo. Funes conseguía darle la vuelta desde el saque para que su equipo cogiera la delantera en el tanteo hasta el cambio de pista. El argentino junto a Javi Monfort estaban liderando el tie-break ampliando a tres la ventaja, pero Cisneros con un buen miniparcial obligaba a Zanini a calmar las cosas con un tiempo muerto (11-12). Pero un sobresaliente Manu Furtado (17 puntos), acompañado de un Monfort que siempre es clave en los tie-breaks, daban la tercera victoria de Superliga al Conqueridor.