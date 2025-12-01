Fin de semana de éxitos para el rugby valenciano

El pasado sábado por la tarde, el campo de rugby Tío Luis del Polideportivo de Denia acogió una vibrante jornada deportiva que reunió a jugadores, ... veteranos y aficionados. El equipo sénior del Denia Barbarians Marina Alta, se impuso en un rocoso partido al Alicante RC por 32-5, ofreciendo un juego sólido y vistoso que hizo las delicias del público local.

El encuentro estuvo precedido por el esperado partido de veteranos, en el que los locales TANGO Classic's se enfrentaron al CR Fuencarral. En esta ocasión, los madrileños demostraron su experiencia y se llevaron la victoria frente al equipo local, por 4 ensayos a 2, dejando claro que el espíritu competitivo sigue muy vivo en ambas escuadras.

Como prólogo al partido principal, se vivió un momento especial: Gevor Sargsyan, exjugador del Barbarians y recientemente proclamado campeón de la WMMAL, fue el encargado de realizar el saque de honor. Este gesto sirvió como reconocimiento a su logro y fue calurosamente aplaudido por jugadores y aficionados presentes, subrayando la importancia de los valores y la superación personal en el rugby.

Tras este acto y con el pitido inicial, los Denia Barbarians, salieron a por todo e impusieron su ritmo y controlaron el juego con una defensa férrea y ataques bien organizados. Pronto abrieron el marcador y, a pesar de los esfuerzos del Alicante RC, supieron mantener la ventaja y ampliarla progresivamente. La secuencia de los ensayos locales fueron anotados por Ramiro, Othmane en dos ocasiones, Maxi y Agus, mientras que las conversiones a palos las anotó Ramiro. El resultado final, 32-5, refleja el buen juego desplegado por los locales, ante un tosco Alicante y consolida al Denia Barbarians como uno de los equipos más sólidos de la categoría.

Partido S18: Denia Barbarians vs CR Les Abelles

La mañana del domingo, el protagonismo fue para la cantera, con el enfrentamiento de la categoría S18 en Valencia entre Denia Barbarians Marina Alta y CR Les Abelles. En un partido trepidante y repleto de alternancias, los jóvenes Barbarians lograron imponerse por 28-34 en un marcador ajustado que habla del gran nivel de ambos conjuntos.

El encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones, con ambos equipos mostrándose muy ofensivos y sin dar un balón por perdido. Finalmente, la determinación y el esfuerzo colectivo de los Denia Barbarians les permitió llevarse la victoria, confirmando el buen trabajo que se está realizando en la base del club.

Los ensayos de los Barbarians, fueron anotados por: Jack, William en dos ocasiones, Adam, Yan, Gio y Lucas.

Fin de semana redondo para el Denia Barbarians, con victorias importantes en categorías Senior y S18, y una convivencia que refuerza los lazos dentro del club y con la comunidad. El reconocimiento a Gevor como campeón de la WMMLA añade un toque emotivo a una gran jornada.