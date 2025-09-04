El Fertiberia Puerto Sagunto quiere regresar a la elite El club del Camp de Morvedre se presenta ante su afición con las ilusiones renovadas para poder retornar a la Liga ASOBAL

L. B. Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:24

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se presentó este miércoles en el Terraet del Triángulo Umbral tanto a la plantilla del primer equipo (ya con los fichajes incluidos) como sus nuevas equipaciones de la marca italiana Erreà. Con el objetivo de regresar a la máxima categoría del balonmano español, la Liga Nexus Energía ASOBAL, los rojiblancos, dirigidos por Toni Malla y con la presencia de las nuevas incorporaciones (Juani Villarreal, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Alberto Serradilla, Nicolás Zungri, Carlos Martín de Bolaños Ruiz y Oriol Teixidor), se presentaron ante el resto de los equipos de la base y los aficionados presentes en el evento.

El acto también sirvió para presentar las nuevas pieles del club de cara a la temporada 2025-2026. Unas indumentarias fabricadas por Erreà, que se ha convertido desde esta campaña en el nuevo patrocinador técnico oficial del club y responsable del diseño y la confección de las equipaciones tanto del primer equipo como del resto de los equipos de la base, así como de sus respectivos cuerpos técnicos para los cuatro próximos cursos. Acerca de estas, tanto David Ramón, CEO de la marca deportiva en España, como Emolio Poyato, CEO de la Agencia de branding HEFE (encargada del diseño de la parte trasera de las vestimentas de juego), intervinieron para ofrecer más detalles.

Ambas camisetas cuentan con el mismo patrón: la primera mantiene los colores rojo y blanco característicos de la entidad, mientras que la segunda mezcla diferentes tonalidades de verde. Cabe destacar que en la parte delantera aparece uno de nuestros nuevos patrocinadores, BYD Atursa. En la parte trasera entran en escena la figura de uno de los monumentos más representativos de la localidad, los Altos Hornos, el año de fundación del club (1951), así como la inclusión del patrocinador Ingelev en los pantalones.

Posteriormente, tanto el primer capitán de la plantilla de División de Honor Plata, Diego Olba, y el entrenador, Toni Malla, dedicaron unas palabras a la afición. A ellos se les sumaron las del presidente del club, Carlos Argente y del alcalde de Sagunto, Darío Moreno. Para finalizar, se proyectó un vídeo que refleja la historia del club, plasmada en las novedosas camisetas. Un contenido que ya se puede ver en las redes sociales de la entidad y que ha sido producido por Alejandro Bermúdez y Pepa Conesa.

Temas

Balonmano

España

Asobal