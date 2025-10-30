Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala dónde caerán
Matheus de Novais y Oriol Teixidor en una jugada en el encuentro contra el Burgos LP

El Fertiberia enfrenta al Base Oviedo con la mira puesta en la fase final

El conjunto de balonmano saguntino juega este sábado en el Pabellón Port de Sagunt luego de sumar un valioso punto contra el Burgos

R.D.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:25

Comenta

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe este sábado, a partir de las 18:30 horas, en el Pabellón Port de Sagunt, al Confía Balonmano Base Oviedo en la octava jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Los rojiblancos vienen de sumar un gran punto (28-28) el pasado domingo en el Pabellón Municipal El Plantío frente al principal favorito a ascender a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, el UBU San Pablo Burgos 2031. Los porteños cuentan sus partidos disputados como locales única y exclusivamente por victorias: Cajasol Sevilla BM Proin (28-24), Club Balonmano Alcobendas (29-23) y Club Cisne Colegio Los Sauces (29-22). Buscarán volver a situarse en puestos de playoff, de los que están fuera (sextos clasificados, con nueve puntos) por el golaveraje con los burgaleses.

Por otro lado, los ovetenses llegan a la Comunitat Valenciana con una racha de tres partidos consecutivos sumando: empates ante Anaitasuna (27-27) y BM Contazara Zaragoza (24-24) y una victoria a domicilio contra el Club Balonmano Alcobendas (26-33). Son decimoprimeros en la clasificación general con seis puntos, marcando así el corte con el siguiente equipo (Trops Málaga), que disputará el play-out al final de la temporada.

«Para nosotros es una jornada muy importante, ya que, si queremos hacer valer el punto sumado en Burgos, debemos ganar este sábado. No tenemos que creernos superiores ante un rival que, pese a ser un recién ascendido, no tiene nada que perder», comenta Toni Malla, acerca de la importancia de lo que hay en juego.

Tras la resolución que recibieron por parte de la RFEBM al final del curso 2024 informándoles de que en la 2024-2025 no recuperarían en dicha campaña la plaza en la categoría actual, los de la capital de Asturias han regresado a Plata tras un año en la Primera Nacional Masculina.

«Están jugando un muy buen balonmano. Defienden de una manera muy agresiva y profunda; en ataque son capaces de dar un pase más y tienen jugadores muy versátiles. Tendremos que estar muy concentrados y serios, como en todos los partidos que hemos jugado hasta la fecha en casa», cuenta el de Tortosa sobre el equipo al que entrenó en la 2020-2021.

Al mando sigue Daniel Bandrés tras renovar como primer entrenador, al igual que lo han hecho hasta un total de doce jugadores que ya formaron parte de la plantilla en la tercera categoría del balonmano español, entre las que destacan las dos parejas de hermanos, Pérez (Tomás y Joaquín) y Pulgar (David y Gonzalo), así como Juan Gamallo y Hélio Pina. Las bajas de Jaime González, Omar Alonso, Alejandro Bauer y Zakaria Rabhi han sido cubiertas por las incorporaciones de Pablo Granda, Mikel Galán, Juan Prieto, Jorge Ureña y Elián Goux.

A modo de previa, el club ha preparado su habitual fan zone con su respectiva carpa, DJ, barra exterior, reparto de álbumes de autógrafos y juegos en forma de diana para los más pequeños. Además, en el interior del pabellón, habrá estands de la empresa La Menorquina, un concurso en el descanso, y lanzamiento de regalos a la grada. Tras el partido, la primera plantilla dedicará unos minutos a firmar los álbumes mencionados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  5. 5 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  9. 9 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  10. 10

    El consuelo de la Reina a Toñi tras perder a su marido y a su hija: «Se ha preocupado por mi día a día y me ha dado mucha fuerza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Fertiberia enfrenta al Base Oviedo con la mira puesta en la fase final

El Fertiberia enfrenta al Base Oviedo con la mira puesta en la fase final