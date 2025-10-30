El Fertiberia enfrenta al Base Oviedo con la mira puesta en la fase final El conjunto de balonmano saguntino juega este sábado en el Pabellón Port de Sagunt luego de sumar un valioso punto contra el Burgos

R.D. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe este sábado, a partir de las 18:30 horas, en el Pabellón Port de Sagunt, al Confía Balonmano Base Oviedo en la octava jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Los rojiblancos vienen de sumar un gran punto (28-28) el pasado domingo en el Pabellón Municipal El Plantío frente al principal favorito a ascender a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, el UBU San Pablo Burgos 2031. Los porteños cuentan sus partidos disputados como locales única y exclusivamente por victorias: Cajasol Sevilla BM Proin (28-24), Club Balonmano Alcobendas (29-23) y Club Cisne Colegio Los Sauces (29-22). Buscarán volver a situarse en puestos de playoff, de los que están fuera (sextos clasificados, con nueve puntos) por el golaveraje con los burgaleses.

Por otro lado, los ovetenses llegan a la Comunitat Valenciana con una racha de tres partidos consecutivos sumando: empates ante Anaitasuna (27-27) y BM Contazara Zaragoza (24-24) y una victoria a domicilio contra el Club Balonmano Alcobendas (26-33). Son decimoprimeros en la clasificación general con seis puntos, marcando así el corte con el siguiente equipo (Trops Málaga), que disputará el play-out al final de la temporada.

«Para nosotros es una jornada muy importante, ya que, si queremos hacer valer el punto sumado en Burgos, debemos ganar este sábado. No tenemos que creernos superiores ante un rival que, pese a ser un recién ascendido, no tiene nada que perder», comenta Toni Malla, acerca de la importancia de lo que hay en juego.

Tras la resolución que recibieron por parte de la RFEBM al final del curso 2024 informándoles de que en la 2024-2025 no recuperarían en dicha campaña la plaza en la categoría actual, los de la capital de Asturias han regresado a Plata tras un año en la Primera Nacional Masculina.

«Están jugando un muy buen balonmano. Defienden de una manera muy agresiva y profunda; en ataque son capaces de dar un pase más y tienen jugadores muy versátiles. Tendremos que estar muy concentrados y serios, como en todos los partidos que hemos jugado hasta la fecha en casa», cuenta el de Tortosa sobre el equipo al que entrenó en la 2020-2021.

Al mando sigue Daniel Bandrés tras renovar como primer entrenador, al igual que lo han hecho hasta un total de doce jugadores que ya formaron parte de la plantilla en la tercera categoría del balonmano español, entre las que destacan las dos parejas de hermanos, Pérez (Tomás y Joaquín) y Pulgar (David y Gonzalo), así como Juan Gamallo y Hélio Pina. Las bajas de Jaime González, Omar Alonso, Alejandro Bauer y Zakaria Rabhi han sido cubiertas por las incorporaciones de Pablo Granda, Mikel Galán, Juan Prieto, Jorge Ureña y Elián Goux.

A modo de previa, el club ha preparado su habitual fan zone con su respectiva carpa, DJ, barra exterior, reparto de álbumes de autógrafos y juegos en forma de diana para los más pequeños. Además, en el interior del pabellón, habrá estands de la empresa La Menorquina, un concurso en el descanso, y lanzamiento de regalos a la grada. Tras el partido, la primera plantilla dedicará unos minutos a firmar los álbumes mencionados.