El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se la juega en su primera eliminatoria del curso en la Copa del Rey El partido se jugará este miércoles a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Port de Sagunt, con el BM Caserío Ciudad Real como conjunto visitante

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto disputará este miércoles a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Port de Sagunt la primera eliminatoria a partido único de la Copa S. M. El Rey 2026 frente al BM Caserío Ciudad Real.

Los rojiblancos llegan al enfrentamiento copero tras vencer de manera holgada (28-21) al Confía Balonmano Base Oviedo en la 8a jornada de la División de Honor Plata Masculina. Una victoria que les ha hecho ascender momentáneamente hasta la cuarta posición de la competición con 11 puntos, en puestos de playoff de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL. Por otro lado, los castellanomanchegos vienen de una semana sin compromisos debido al primer parón de selecciones de la temporada. Después de las siete primeras jornadas en la máxima categoría del balonmano nacional, están fuera de los puestos de descenso a Plata, siendo decimoprimeros clasificados con cinco puntos.

De esta manera, los aficionados rojiblancos podrán disfrutar de su equipo al menos durante una ronda en la competición copera, ya que el pasado curso, el único partido que disputaron en esta fue como visitantes y con saldo negativo.

Los porteños quedaron eliminados en esta misma ronda al caer (35-26) en el Pitiu Rochel ante el equipo que ascendió de manera directa de la División de Honor Plata Masculina a la Liga Nexus Energía ASOBAL, el Horneo EÓN Alicante. El BM Caserío Ciudad Real, en cambio, se despidió una ronda más tarde en el Quijote Arena ante el Balonmano Cangas Frigoríficos del Morrazo (36-39).

«Tenemos muchas ganas de pasar de ronda, pero más todavía si cabe de hacer un buen partido y disfrutar. Queremos demostrar que contra estos rivales también somos capaces de competir. Es una plantilla que tiene muy poco que ver con la del año pasado, se han reforzado en todas las posiciones del 40x20», comentaba Toni Malla sobre cómo veía tanto a su equipo como al que tendrá enfrente.

Los ciudadrealeños son un viejo conocido de los valencianos, ya que la pasada campaña compartieron categoría. En los tres enfrentamientos directos que se disputaron en la 2024-2025, los dos puntos en la liga regular se los llevaron por la mínima los equipos locales: primero en la Comunitat Valenciana (27-26) y después en Castilla-La Mancha (35-34). El tercero de los duelos se dio en la primera semifinal de la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL, en la que los de Santi Urdiales, como anfitriones, no dieron ninguna opción a los de Toni Malla con un resultado final de 30-23.

Un choque que será especial para dos jugadores. Ángel Pérez de Inestrosa volverá a la que fue su casa durante dos temporadas (2016-2017 y 2017-2018) en la máxima categoría del balonmano español masculino. Más reciente aún es el caso del último fichaje porteño, Francisco José Ruiz Cabrera, 'Paquillo', quien se medirá a sus excompañeros en el club donde militó durante seis años.

Los visitantes llegan con la baja de última hora del que era su lateral derecho, David Fernández, con el que hace apenas cuatro días acordaron de mutuo acuerdo la finalización de su vinculación y que ya se ha incorporado al Balonmano Nava.

«Me gustaría que la afición respondiera, creo que ellos van a ser el factor determinante. Tenemos que generar una olla a presión para que los jugadores sientan que la grada los apoya y tener más posibilidades de avanzar en la competición», finalizaba el técnico catalán animando a que la gente acuda al Pabellón Port de Sagunt, donde el equipo ha ganado los cuatro partidos disputados hasta la fecha de liga regular.