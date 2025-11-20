El Fertiberia Balonmano pone rumbo a Ibiza para enfrentar al Trasmapi El equipo de Puerto de Sagunto espera sumar su cuarta victoria consecutiva en la undécima jornada de liga de este sábado

El Fertiberia Balonmano visita este sábado al Trasmapi HC Eivissa a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Insular de Blancadona en la undécima jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Los rojiblancos vienen de tres victorias de manera consecutiva en el Pabellón Port de Sagunt, frente a BM Caserío Ciudad Real (30-20) en la primera eliminatoria de la Copa S. M. el Rey 2026 y ante Confía Balonmano Base Oviedo (28-21) y Balonmano Soria (34-29) en la competición doméstica. Este último les permitió seguir en puestos de fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL como quintos clasificados con trece puntos, con un partido menos (contra Trops Málaga).

«Me gustaría destacar, después de casi dos años, la vuelta de Javier Olivares. Todavía no está al 100%, pero ya está empezando a participar en las sesiones del equipo, por lo que va a viajar con el resto de sus compañeros y entrar en convocatoria. Ha tenido una capacidad de resiliencia maravillosa y cuando esté a tope tendremos a un jugador importantísimo, además de ser de la cantera», recalcó el entrenador del primer equipo, Toni Malla, acerca de la principal novedad en la lista de convocados.

Por su parte, los de la isla llegan al duelo tras caer por la mínima (29-28) en La Catedral frente a uno de los máximos candidatos a ascender a la máxima categoría del balonmano español como es el Anaitasuna. Tan solo han logrado sumar en forma de dos puntos en uno de sus últimos cuatro compromisos, ante Balonmano Alcobendas (31-23). Esto ha provocado que hayan salido de los puestos de promoción de ascenso, en los que estuvieron durante varias semanas en el inicio de la competición. Actualmente, son octavos con diez puntos en la clasificación general.

«Es uno de los partidos donde el rival que tenemos enfrente nos va a exigir nuestro mayor grado de concentración posible, tienen una peligrosidad enorme. La demuestran en muchos aspectos ofensivos y defensivos, en este último mantienen un bloque fuerte. Espero que seamos capaces de conseguir sacar los dos puntos, porque es nuestro objetivo», avisó el de Tortosa sobre la dificultad del contrincante y su juego.

En su cuerpo técnico continúa el tándem Eugenio Tilves-Hugo Suárez como primer y segundo entrenador respectivamente. Han sufrido un total de hasta once bajas, entre las que destacan las de Fabio Teixeira, Álex Malid, Diego Prada o Javier Bodí. En el apartado de renovaciones la cifra es de nueve jugadores, con hombres clave como la pareja de porteros (Jorge Broto e Ignacio Pérez), Mauri Basaldo, Roman Chychykalo o Franco Gavidia.

Los fichajes de este curso son los que permiten a los ibicencos soñar en alto para obtener un puesto mejor que el noveno obtenido en la 2024-2025. Han traído, entre otros, al joven central Fernando González, cedido por Batcho BM Torrelavega, al pivote argentino Juan Montoto, al lateral izquierdo Marc Ferré (hermano de nuestro exjugador Pau Ferré), Biel Valera y Marc Vega del Fraikin BM Granollers o Santiago Canepa (BM Caserío Ciudad Real) y Karlos Rubio (Horneo Eón Alicante) de los dos conjuntos que ascendieron a ASOBAL la pasada campaña.

Además, hace tres días anunciaron una nueva incorporación, la del pivote Joel Parrarols, procedente de la UE Sarrià, el equipo catalán con el que debutó en Plata. Tendrá la oportunidad de debutar frente a los porteños.

En los dos choques de la temporada anterior, los de la Comunidad Valenciana consiguieron imponerse a los de las Islas Baleares, tanto en el partido de ida (34-26), que se disputó en el mes de enero por la DANA, como en el de vuelta a domicilio (30-32) en el mes de marzo.