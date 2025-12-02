Familycash Xàtiva masculino gana por 3-1 al Collado Villalba

Victoria Clave del Familycash Xàtiva de superliga2 masculina contra el Collado Villalba (Madrid) por 3-1, para no desengancharse de la parte alta de la ... clasificación, así como para quitarse la espina de la derrota de la semana anterior contra el Conqueridor, en una liga que está resultando apasionante. Una victoria muy trabajada contra un Collado Villalba que dispone de un equipo muy joven, con buenos jugadores, que se entregaron durante todo el partido.

Los jóvenes del Xàtiva saltaron sin complejos en el primer set y llevaron la iniciativa durante buena parte (8-4) y posteriormente (19-15). Una gran reacción de los visitantes provocaba el tiempo muerto de los técnicos setabenses (21-19) y el partido se igualaba (21-21). Los dos conjuntos lucharon lo indecible pero los locales ganaron por 25-22. Cambiaba el panorama en la segunda manga, la iniciativa era esta vez de los madrileños (5-9), los de Xàtiva no estaban cómodos y cometieron demasiados errores no forzados (14-21), momento en que solicitaron tiempo muerto ante un Collado imparable, que ganaban finalmente por 19-25.

El tercer set se volvía decisivo, los visitantes trataron de mantener su dinámica de juego, pero los de Xàtiva estuvieron más acertados que en el segundo, aunque el marcador permaneció igualado (16-16). El Collado consiguió cierta distancia (20-22), pero los de Xàtiva supieron reaccionar y darle la vuelta (23-22) provocando el tiempo muerto visitante. Un final emocionante cuya balanza cayó del lado del equipo local por 25-23. El cuarto y último set fue completamente distinto al resto, los de Xàtiva empezaron fuertes (7-3), obligando al primer tiempo muerto visitante. Reaccionaban los madrileños (12-11), aprovechando errores locales y tiempo muerto de Xàtiva.

El panorama cambiaba radicalmente, con los setabenses con una mayor intensidad defensiva y en racha atacante (17-11), que desequilibraba definitivamente la balanza. Los de Collado no pudieron reaccionar, y los de Xàtiva ganaron con comodidad, dominando plenamente la situación (25-13).

Jugaron por Xàtiva: Pablo Pérez, Víctor Micó, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolas Herencia, German Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Alejandro Ferrando y Jordi Escandell. Técnicos Quique Mateu y Daniel Mata. Próxima jornada: Los de Xàtiva reciben el próximo domingo 6 de diciembre al CV Almendralejo de Extremadura a las 12:00 en el Pabellón de Voleibol de Xàtiva.

Primera División Nacional femenina

El AHORA Vóley Xàtiva consiguió los tres puntos en juego en tierras malagueñas en partido disputado el pasado sábado en el pabellón municipal de Cártama. Intensidad por parte de ambos conjuntos, que lucharon lo indecible, excelentes defensas, buenos ataques y puntos muy disputados. A falta de una jornada para finalizar la primera fase, las setabenses consiguen matemáticamente el objetivo de la clasificación para la segunda fase de liga entre los mejores equipos del grupo C, por el ascenso a superliga2.

No fue un partido fácil, ya desde el primer set se avistaba un conjunto local muy luchador, aunque las de Xàtiva saltaron con frescura a la cancha y tomaron la iniciativa (10-15). Redujeron distancias las malagueñas (13-16), pero tomaron de nuevo ventaja las visitantes, que acabaron ganando 17-25. En la segunda manga presionaron en el saque las malagueñas y dificultaron la recepción del equipo de Xàtiva, que tuvo que construir el ataque con muchas dificultades.

Las locales también estuvieron acertadas en ataque (15-7), momento en el que los técnicos setabenses tuvieron que parar el partido por segunda vez. Sin embargo, reaccionaron las de Xàtiva (22-21) con tiempo muerto local, aunque ganaron las del Cártama 25-23. En el tercer set las de Xàtiva salieron con mayor agresividad a la pista (4-7), destacando a Joaquina Ponzinibbio, que estuvo excelente en recepción, lo que permitió construir mejores ataques al conjunto setabense (10-15).

Reaccionaron las locales, muy luchadoras en defensa y ataque, recortando diferencias (15-16). Las de Xàtiva lucharon en defensa y provocaron el tiempo muerto del Cártama (15-19). Un final intenso que se llevaron las de Xàtiva por 23-25, volviendo a tomar la iniciativa. Un cuarto de set de mucha tensión, se agotaba la munición para el equipo local y tenían que poner toda la carne en el asador (6-2), obligando al tiempo muerto del Xàtiva.

Las visitantes incrementaron su nivel defensivo y su ataque, adelantándose en el marcador (14-20), obligando a las locales a solicitar tiempo muerto para tratar de parar la racha del Xàtiva. Sin embargo, las setabenses se crecieron, fueron convirtiendo todas sus acciones en puntos y llegaron al final con relativa comodidad, ganando por 19-25 y consiguiendo los tres puntos en juego.

Jugaron por Xàtiva: Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra bolinches, Mara Alcocel y Martina Valor. Técnicos Rafael Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay.

Resultados de las categorías de base

Destacar nuevamente la victoria en la Primera División júnior masculina: El Xàtiva, que sigue de líder, ganaba por 3-0 (25-21/25-13/25-16) ante el CV Camp de Turia, en un buen partido de los de Dani Mata. En la Segunda División sénior femenina el Xàtiva ganaba por 0-3 en la cancha del CV Gandía, dominando claramente el partido, las setabenses siguen líderes de la clasificación general.

En los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, derrotas del Xàtiva cadete masculino de la Primera División autonómica, por 1-3 contra el CV Elche, en un partido que tuvieron en sus manos (20-25/25-18/22-25/24-26). En la primera infantil masculina derrota del Dental Carralero Xàtiva en Gandía por 3-0. Resultados dispares para los equipos de Xàtiva, que continúan su andadura de aprendizaje en la competición en iniciación al rendimiento en la segunda jornada alevín masculina, que se disputó en el Pabellón de Xàtiva, y alevín femenina que se disputó en el Colegio Juan XXIII de Gandía.