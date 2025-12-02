Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto del lunes toca en un pueblo famoso por ser la sede central de una gran empresa
Un jugador remata sobre la red Familycash Xàtiva

Familycash Xàtiva masculino gana por 3-1 al Collado Villalba

El conjunto valenciano consigue una victoria en Madrid tras perder la semana pasada contra el Conqueridor

R. D.

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:54

Comenta

Victoria Clave del Familycash Xàtiva de superliga2 masculina contra el Collado Villalba (Madrid) por 3-1, para no desengancharse de la parte alta de la ... clasificación, así como para quitarse la espina de la derrota de la semana anterior contra el Conqueridor, en una liga que está resultando apasionante. Una victoria muy trabajada contra un Collado Villalba que dispone de un equipo muy joven, con buenos jugadores, que se entregaron durante todo el partido.

