Los ganadores absolutos del Circuit Solidari LP

Éxito deportivo en el Circuit de l'Albufera

La Gala de Entrega de Premios tuvo lugar el pasado viernes en Riola

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera cerró una nueva edición con gran participación y un alto nivel competitivo en todas las categorías. Centenares de corredores y corredoras disfrutaron del ambiente festivo y solidario de las pruebas celebradas en las localidades del entorno del parque natural, consolidando el circuito como una cita imprescindible del calendario popular valenciano. Y es que, en total, ha habido más de 220 finishers del circuito.

La organización, junto con El Corte Inglés y los clubes y ayuntamientos participantes, destacó el excelente comportamiento de los atletas y el compromiso de los clubes con los valores del deporte sostenible y solidario.

El circuito cierra así una edición marcada por la alta participación y el excelente nivel organizativo. La próxima edición promete nuevas sorpresas y seguirá apostando por el deporte como vehículo de solidaridad y respeto al entorno natural de l'Albufera.

La Gala de Entrega de Premios se celebró el pasado viernes en la Sala Cultural Braham de Riola.

Los ganadores del circuito

Junior Promesa – Masculino

1. Javier Rada Rodríguez – SDUPV

2. Francisco Pérez Garrido – SDUPV

3. Carles Signes Albelda – Olaso Team Carcaixent

Master – Masculino

1. Jose Vicente Martí Albiñana – SDUPV

2. Jose Ernesto Montagud Martí – Independiente

3. Salvador Carbonell Andreu – Pas a Pas Paterna

Master – Femenino

Vicenta Viñes Gimeno – Independiente

Maria Jose Ballester Domingo – C.A. Almussafes

Maria José Sanz Viñoles – Independiente

Senior – Masculino

Santiago Toledo Rodríguez – Green Power Sports Team

Arturo Saavedra Rea – C.A. Almussafes

Máximo Hilario Álvarez Lucas – Petit Comité Sportsteam

Senior – Femenino

Carme Martínez Nogueroles – C.A. Sollana

María Tornero Hernández – Petit Comité Sportsteam

Mónica Soria Calvet – C.A. Alcàsser

Veterano A – Masculino

Carlos Jimenez Campos – Independiente

Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira

Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde's Team

Veterano A – Femenino

Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam

Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta

Yolanda Gallego Ballester – C.A. Rickysporteam Alzira

Veterano B – Masculino

Miguel Vázquez Fernández – C.A. Benetússer

Eduardo Alcon Giner – S.D. Correcaminos

Rafael Asins Martinez – C.A. Benetússer

Veterano B – Femenino

Ouidad Falh Fjer – Independiente

Marta Santoyo Valls – Petit Comité Sportsteam

Eugenia Rosa Sena – Escuela del Corredor Paco Milán

Veterano C – Masculino

Alfonso García López – Green Power Sportsteam

David Panduro González – C.A. Benetússer

Juan Miguel Picazo López – Green Power Sportsteam

Veterano C – Femenino

Beatriz Ferrer Valverde – Taulains Alfafar

Cristina Atanasio Lloret – C.A. Almussafes

Ester García Castillo – Independiente

Absoluta – Masculina

Carlos Jimenez Campos – Independiente

Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira

Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde's Team

Absoluta – Femenina

Ouidad Falh Fjer – Independiente

Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam

Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta

Equipos Masculinos

Cobarde's Team

Green Power Sports Team

SDUPV

Equipos Femeninos

Petit Comité Sportsteam

SDUPV

Green Power Sportsteam

