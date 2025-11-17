Éxito deportivo en el Circuit de l'Albufera
La Gala de Entrega de Premios tuvo lugar el pasado viernes en Riola
Redacción Deportes
Valencia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:13
El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera cerró una nueva edición con gran participación y un alto nivel competitivo en todas las categorías. Centenares de corredores y corredoras disfrutaron del ambiente festivo y solidario de las pruebas celebradas en las localidades del entorno del parque natural, consolidando el circuito como una cita imprescindible del calendario popular valenciano. Y es que, en total, ha habido más de 220 finishers del circuito.
La organización, junto con El Corte Inglés y los clubes y ayuntamientos participantes, destacó el excelente comportamiento de los atletas y el compromiso de los clubes con los valores del deporte sostenible y solidario.
El circuito cierra así una edición marcada por la alta participación y el excelente nivel organizativo. La próxima edición promete nuevas sorpresas y seguirá apostando por el deporte como vehículo de solidaridad y respeto al entorno natural de l'Albufera.
La Gala de Entrega de Premios se celebró el pasado viernes en la Sala Cultural Braham de Riola.
Los ganadores del circuito
Junior Promesa – Masculino
1. Javier Rada Rodríguez – SDUPV
2. Francisco Pérez Garrido – SDUPV
3. Carles Signes Albelda – Olaso Team Carcaixent
Master – Masculino
1. Jose Vicente Martí Albiñana – SDUPV
2. Jose Ernesto Montagud Martí – Independiente
3. Salvador Carbonell Andreu – Pas a Pas Paterna
Master – Femenino
Vicenta Viñes Gimeno – Independiente
Maria Jose Ballester Domingo – C.A. Almussafes
Maria José Sanz Viñoles – Independiente
Senior – Masculino
Santiago Toledo Rodríguez – Green Power Sports Team
Arturo Saavedra Rea – C.A. Almussafes
Máximo Hilario Álvarez Lucas – Petit Comité Sportsteam
Senior – Femenino
Carme Martínez Nogueroles – C.A. Sollana
María Tornero Hernández – Petit Comité Sportsteam
Mónica Soria Calvet – C.A. Alcàsser
Veterano A – Masculino
Carlos Jimenez Campos – Independiente
Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira
Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde's Team
Veterano A – Femenino
Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam
Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta
Yolanda Gallego Ballester – C.A. Rickysporteam Alzira
Veterano B – Masculino
Miguel Vázquez Fernández – C.A. Benetússer
Eduardo Alcon Giner – S.D. Correcaminos
Rafael Asins Martinez – C.A. Benetússer
Veterano B – Femenino
Ouidad Falh Fjer – Independiente
Marta Santoyo Valls – Petit Comité Sportsteam
Eugenia Rosa Sena – Escuela del Corredor Paco Milán
Veterano C – Masculino
Alfonso García López – Green Power Sportsteam
David Panduro González – C.A. Benetússer
Juan Miguel Picazo López – Green Power Sportsteam
Veterano C – Femenino
Beatriz Ferrer Valverde – Taulains Alfafar
Cristina Atanasio Lloret – C.A. Almussafes
Ester García Castillo – Independiente
Absoluta – Masculina
Carlos Jimenez Campos – Independiente
Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira
Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde's Team
Absoluta – Femenina
Ouidad Falh Fjer – Independiente
Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam
Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta
Equipos Masculinos
Cobarde's Team
Green Power Sports Team
SDUPV
Equipos Femeninos
Petit Comité Sportsteam
SDUPV
Green Power Sportsteam