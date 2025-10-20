Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas
Entrega del Gallardete Azul 2024 Valencia Boat Show

35 escuelas de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana recibirán el Gallardete Azul en el el Valencia Boat Show

La FVCV estará presente en el evento a través de múltiples actividades en mar y en tierra

R.D.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:00

Comenta

La Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV) y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) realizarán el acto de entrega de ... los Gallardetes Azules 2025 el próximo viernes 24 de octubre. En este ocasión a las 35 escuelas de vela homologadas de la Comunidad Valenciana que esta temporada han cumplido con los criterios del Proyecto Escuela Azul. Esta ceremonia, que reconoce la excelencia en gestión y educación medioambiental, tendrá lugar en el marco del Valencia Boat Show, que se celebra del 22 al 26 de octubre en Marina Port Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  9. 9 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos
  10. 10

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 35 escuelas de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana recibirán el Gallardete Azul en el el Valencia Boat Show

35 escuelas de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana recibirán el Gallardete Azul en el el Valencia Boat Show