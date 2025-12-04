Empieza el Tourmalet para cerrar el año

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto inicia con altas expectativas este duro mes de diciembre en el que tendrá que enfrentar cuatro compromisos del día 6 ... al 20, entre ellos el partido aplazado ante el Trops Málaga. El primero de los partidos será este fin de semana, viajando a Santander para visitar al Blendio Sinfín en el Pabellón Polideportivo Exterior de La Albericia este sábado a partir de las 18:00 horas, un partido correspondiente a la decimotercera jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Dinámicas opuestas

Los rojiblancos llegan al enfrentamiento en estado de gracia, y es que lo hacen después de puntuar en los últimos seis duelos que han disputado en la competición doméstica, con un balance de cinco victorias y un empate. Entre las victorias destaca la última que consiguieron frente al filial del Barça, por un contundente 31 a 25. Esta buena racha les ha alzado hasta la tercera posición de la clasificación general con 17 puntos y que, gracias a que cuentan con un partido menos, les da la opción de irse al parón navideño como líderes en solitario de la categoría.

Los de la capital de Cantabria, en cambio, lo hacen en una situación muy diferente, ya que tan solo han sumado nueve puntos en lo que va de curso, repartidos en tres victorias y tres empates. Eso sí, siete de estos nueve los han obtenido jugando como locales. A estas alturas de competición son undécimos en la tabla clasificatoria, justo por delante de la zona de los puestos de playout y de descenso.

A pesar de que la campaña no ha arrancado como se esperaba para los santanderinos, confían en remontar el vuelo pronto. En la temporada 2024-2025, finalizaron la liga regular como cuartos clasificados, y al igual que los porteños, disputaron en el mes de mayo en Ciudad Real la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL, cayendo también en semifinales como los de la Comunidad Valenciana. En su caso, lo hicieron en el segundo turno frente al UBU San Pablo Burgos 2031 por 36-29. En los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, se dio la circunstancia de que se repitió el mismo resultado (29-25) tanto en el partido de ida en noviembre de 2024 en el Pabellón Port de Sagunt, como en el de vuelta en el mes de marzo de este mismo año en Santander.

El cuerpo técnico de los norteños ha cambiado de manera radical, ya que Rubén Garabaya, que estaba acompañado como técnico por Luis Garabaya y Sergio Carrascón, dejaron sus cargos, siendo sustituidos al mando por los míticos exjugadores del club, Herrero Lon y Alberto Pla, como primer y segundo entrenador respectivamente. En cuanto a movimientos, ha sido una de las plantillas con menos cambios en la DHP. En la primera línea perdieron al lateral izquierdo Marc López, pero incorporaron al argentino Federico Saud Sulak en el lateral derecho. En las renovaciones destacan las de Gustavo Alonso y la del guardameta Víctor Doval. Esta última renovación, sumada a los fichajes de Pol Quiroga (cedido del IRUDEK Bidasoa Irún) y Pol Sanz, conforman una de las mejores porterías de Plata. También continúan en sus filas jugadores clave como Matías Payá, Marcos Domínguez, Macapá o Marcos Aguilella, que fue canterano del club.

Expectativas de Toni Malla

«El primero de los retos, el más importante en el que estamos trabajando y tenemos el foco, es Blendio Sinfín. Tenemos claro que, si queremos estar arriba y cerca del objetivo marcado, debemos conseguir puntuar en cualquiera de los desplazamientos que afrontemos», comenta el entrenador del primer equipo, Toni Malla, acerca de la importancia de pensar en el presente y sumar fuera.

«Bajo mi punto de vista, en la clasificación no están donde deberían estar porque tienen muy buena plantilla, y cada día que pasa están haciéndose más a lo que pide su nuevo entrenador. Vamos con la ilusión y las ganas de lo siguiente: hacer un buen partido, controlar aquello que podemos controlar, mantener nuestros buenos registros defensivos y seguir estando efectivos en ataque; si logramos todo ello, estaremos más cerca de sumar los dos puntos», finaliza el de Tortosa.