Doblete de victorias a domicilio para el Voleibol Xàtiva masculino y femenino

El pasado domingo en el Polideportivo La Cantueña de Parla (Madrid) los de Borja Reyes y Daniel Mata hicieron los deberes y consiguieron una victoria ... trabajada frente al CV Parla, obteniendo los tres puntos en juego para escalar puestos en la clasificación. En la primera manga los de Xàtiva lucharon lo indecible contra un conjunto local bien posicionado en campo (6-6).

Los visitantes arriesgaron y consiguieron una ventaja de 7-11, provocando el primer tiempo muerto de los madrileños. La ventaja visitante fue incrementando (9-15), con un conjunto setabense muy sólido en ataque y defensa, que además presionaba en el saque. Los locales siguieron luchando, pero con las diferencias en contra se les hizo más difícil. Los de Xàtiva ganaron cómodamente por 15-25. En la segunda manga, la misma tónica, los de Xàtiva jugaron con ventaja en el marcador, hasta la reacción del Parla (14-14).

Se adelantaron los locales luchando lo indecible y provocando el tiempo muerto setabense (19-17). Los setabenses consiguieron darle la vuelta al marcador 21-22 y forzaron el tiempo muerto del Parla. Un final emocionante con aciertos del Xàtiva y errores locales, cerraron el parcial por 23-25. El Parla comenzaba dominando el tercer y último set por 6-3, no se resignaban a ceder, aunque el partido entro en una fase igualada (14-14), con una lucha constante entre ambos conjuntos.

Con 17-15, el Xàtiva solicitaba tiempo muerto, pero consiguieron darle la vuelta (17-18). Con 18-20 en contra los locales solicitaron tiempo muerto para frenar la racha de juego visitante, pero los setabenses estuvieron bastante sólidos en los momentos finales (20-23), cerrando el partido por 21-25 y consiguiendo los tres puntos en juego.

Primera División Nacional femenina

El AHORA Vóley Xàtiva regresaron de Torrejón de Ardoz (Madrid) con los tres puntos en juego en su haber, después de dominar el encuentro disputado el pasado sábado en el pabellón José Antonio Paraíso. Un conjunto local muy luchador, al que ciertamente le faltó regularidad. En el primer set las de Rafa Mora, Pablo Tatay y Javier Martínez, hicieron bien los deberes, buenas defensas y un ataque efectivo, aprovechando además los numerosos errores no forzados de las madrileñas (8-18).

Las de Xàtiva jugaron cómodas con esa diferencia, y gestionaron bien el resultado hasta el final. Reaccionaron tímidamente las locales en la segunda manga tratando de arriesgar más en el juego, después de que las de Xàtiva consiguieran una ventaja de 0-5, aunque la diferencia siguiera aumentando (8-17), sobre todo por la efectividad en los primeros tiempos de ataque.

El Torrejón no dejaba de luchar, aunque tuvieron que lidiar con la solidez en el juego del Xàtiva (13-23). Finalmente cerraron las visitantes por un claro 13-25. Cambiaba el panorama en el tercer set, las de Torrejón con mayor profundidad defensiva, buen trabajo en bloqueo y una mayor capacidad ofensiva, tomaron ventaja (5-2). Reaccionaron las de Xàtiva y le dieron la vuelta al marcador (6-7), aunque el partido permaneció igualado. Encadenando varias jugadas efectivas las de Xàtiva tomaron ventaja (10-14) que parecía ser definitiva, provocando el tiempo muerto del Torrejón.

Un parón que sirvió de revulsivo al conjunto madrileño, que lograba empatar (15-15). Con 18-17 en contra, los técnicos setabenses solicitaron tiempo muerto, aunque el Torrejón mantuvo la ventaja por 21-19, obligando a arriesgar a las visitantes. Las de Xàtiva empataron (21-21), y en un final emocionante, desde el 21-22, con tiempo muerto local, errores no forzados de Xàtiva y defensas locales intensas, el partido quedo en tablas (23-23), hasta que un acierto en el remate del Xàtiva, seguido de un error de ataque local, cerraron el partido por 23-25.