Doble triunfo internacional en el Beach Voley Tour en Finestrat 400 deportistas participaron en las tres jornadas del torneo celebrado en hasta 6 playas de la Comunidad Valenciana

Pablo Lara Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 17:38 Comenta Compartir

La Cala de Finestrat se convirtió este fin de semana en el epicentro del vóley playa con la celebración de la gran final del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2025, un evento que reunió a más de 400 deportistas de distintos niveles en tres intensas jornadas marcadas por el calor y el espectáculo deportivo.

El viernes se disputó el tradicional torneo 4x4, el más longevo de España, que alcanzó su 48ª edición con una participación récord y un ambiente festivo que volvió a congregar a jugadores y jugadoras llegados de toda la geografía nacional. La jornada del sábado estuvo protagonizada por la competición amateur 2x2, antesala de la gran final del domingo, donde se midieron parejas de hasta diez nacionalidades diferentes en busca del título autonómico.

En categoría femenina, las favoritas Aga Adamek y Elena Svidorova se proclamaron campeonas tras imponerse con claridad en la final a las argentinas Paz Tolosa y Laura Moreno, que ofrecieron gran resistencia. El podio lo completaron Carol Pérez y Elia Carpena, que conquistaron un meritorio bronce. En el cuadro masculino, el estadounidense Isaac Levinson y el ucraniano Slava Karvatskyi firmaron una actuación sobresaliente para imponerse por 2-0 a la pareja Moreno/Sanfélix. El tercer puesto fue para Tomás/Feltrer, recompensando su constancia a lo largo del torneo.

La cita de Finestrat supuso el broche final a un circuito que en esta edición ha recorrido seis de las principales playas de la Comunitat Valenciana: Alicante, Canet d'en Berenguer, Oropesa del Mar, La Malvarrosa, el Gurugú de Castellón y la Cala de Finestrat, consolidando al Beach Volley Tour como uno de los eventos de referencia del verano deportivo.