El director general de Turismo clausura la última prueba del Circuito IPT de golf El Premio Especial Campo ha sido para El Bosque, instalación que debió ser reconstruida después de la dana

El circuito Interclubs Pairs Trophy (IPT) organizado por la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana (ACGCBCVC), se ha disputado durante 8 meses visitado 15 campos de las 3 provincias de la región, recorriendo la C. Valenciana de norte a sur y batiendo todos los récords de participación con más de 1.500 jugadores.

La última prueba del circuito se disputó este domingo 5/oct en las instalaciones de Panorámica Golf (Sant Jordi, Castellón), contando con la presencia de Israel Martinez, Dtor. General de Turismo de la Generalitat, que quiso mostrar el apoyo al sector del golf comentando que «el turismo de golf aporta una enorme riqueza a nuestra comunidad, generando 918 millones de € anuales y más de 10.000 puestos de trabajo». La entrega de premios contó también con Angel Llopes, secretario general de la ACGCBCV, que agradeció a todos los jugadores, campos asociados, instituciones, patrocinadores y al equipo de la ACGCBCV su apoyo e implicación para hacer posible la realización del circuito. Por parte de Panorámica, estuvo presente en la entrega su Dtor. Joan Arno.

Este espectacular circuito surgió para agradecer a todos los socios y abonados de los campos de la ACGCBCV su apoyo durante la pandemia, habiendo experimentado un crecimiento exponencial en todos los aspectos, y permitiendo desde la edición anterior que participe cualquier pareja de jugadores con licencia en vigor. El número de participantes no ha dejado de crecer.

Con respecto a los ganadores, el «Premio especial campo» ha sido para El Bosque, con 240 puntos, victoria muy merecida y celebrada al haber tenido que reconstruirse este año el campo tras la Dana. En 2º lugar ha uqedado Manises con 227 puntos y en 3er lugar Foressos con 210 puntos. Ningún campo ha repetido triunfo en las 5 ediciones, siendo los ganadores históricos; Alenda (2021), Escorpión (2022), Font del Llop (2023) y El Saler (2024).

En relación con los premios a las parejas según el ranking, los resultados han sido estos:

SOCIOS / ABONADOS ACGCBCV:

1ª Categoría:

Ganadores: José Luis Gallardo y Pablo Fuster (Escorpión)

2º clasificados: Oscar Muñoz y Ramón Martínez (Foressos)

3º clasificados: Siegfried Cudorge y Carlos Belenguer (Foressos)

2ª Categoría:

Ganadores: Belén Zanón y Ander Fernández (Manises)

2º clasificados: Héctor A. Puig y María Manzaneda (El Bosque)

3º clasificados: Marta Ferrer y Antonio Fernández-Vicenti (El Bosque)

CATEGORÍA NO SOCIOS:

1ª Categoría:

Ganadores: George Whitby y Jonathan Wills

2º clasificados: Jesús N. Rico y Vicente López

3º clasificados: Ian Joseph Whitby y Robert Joseph Park

2ª Categoría:

Ganadores: Antonio Villena y José Cortés

2º clasificados: Ignacio A. Labrador y Guido José Grieco

3º clasificados: Vicente Pellicer y Carlos Pellicer

El circuito ha contado con el apoyo de varias instituciones; Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Turismo Costa Blanca, València Turisme, Visit Valencia y Diputación de Castellón. Hay que destacar también el apoyo incondicional al circuito de la Federación de Golf de la C.V. desde su primera edición, así como a los principales patrocinadores como Christeyns, Casa de Campo Golf Resort, Bodegas Nodus, Germaine de Capuccini, Next Motors, El Corte Inglés, Rent a Car Denia, Grupo Forty y Viajes Transvía Alicante.

