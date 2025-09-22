El Club Ajedrez de Silla Integrant Col-lectius, campeón de España

Manuel Campos Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

La localidad pacense de Zafra albergó el pasado sábado 20 de septiembre el Campeonato de España de ajedrez rápido por equipos de club. Esta gran cita del ajedrez nacional reunía un total de 39 equipos que se iban a enfrentar por ver quién es el mejor club de España en ajedrez. Rondas de 10 minutos de ajedrez puro con un incremento de 5 segundos por jugada, una modalidad muy rápida que exige el máximo a cada participante.

El equipo valenciano de Silla inició impecable su participación con 2 victorias consecutivas. Fue la derrota ante el equipo sevillano de La casa del Ajedrez la que les hizo ver el alto nivel que se debía mantener. El conjunto sillero se repuso de la derrota y volvió a la senda de las victorias antes de afrontar la ronda final donde llegó con opciones de alzarse con el título por 2ª vez en su historia.

El conjunto cántabro de Solvay, invicto hasta el momento, era el último escollo. Quien venciese esta ronda se alzaba con el campeonato nacional de ajedrez rápido. 4 tableros iban a decidir el campeonato y el excampeón del mundo de la modalidad en 2016, Vasili Ivanchuk, no les iba a poner las cosas fáciles a los valencianos. Esto no fue obstáculo para Rubén Domingo quien venció al ajedrecista ucraniano. Las tablas de José García Molina ante Enrique Tejedor, excampeón de España en modalidad Blitz, en la mesa 2 y la victoria de Ruben Gonzálvez en la mesa 4 hicieron que el campeonato fuese para el equipo valenciano a pesar de la derrota en la mesa 3 de Alejandro Yuste.

Este gran éxito quedará escrito con letras de oro en el palmarés del Club Ajedrez de Silla Integrant Col-lectius, se suma al conseguido en 2020 en la misma modalidad.

La próxima gran cita para el equipo valenciano será la Copa de Europa de Clubes que se disputará en la isla de Rodas (Grecia), del 18 al 25 de octubre. Los valencianos acuden con el objetivo de mejorar el 7º puesto logrado el año pasado.

Temas

Valenciano

Ajedrez

España

Zafra

Silla