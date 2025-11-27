La ciudad de Valencia acoge por primera vez un torneo nacional de frontenis en silla de ruedas Este viernes debutará en la quinta edición del campeonato de pelota adaptada el equipo de la UPV en Guadassuar

R. D Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:30 Comenta Compartir

La provincia de Valencia será escenario por primera vez de un torneo nacional de frontenis en silla de ruedas, acogiendo la quinta edición del Campeonato de España. Todas las ediciones anteriores se celebraron exclusivamente en el País Vasco y Navarra, lo que convierte esta cita en un hito histórico para la Comunidad Valenciana.

El evento, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en Guadassuar, supondrá el debut del equipo UPV IN, recientemente creado por la Universidad Politécnica de Valencia. En la antesala del torneo, el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia recibió la visita del campeón mundial de frontenis adaptado, quien compartió una jornada de entrenamiento con los jugadores en las instalaciones universitarias, consolidando el impulso y la proyección internacional del proyecto.

Las semifinales comenzarán a las 09:00 horas y la final se celebrará a las 17:00 horas, con el respaldo de la Federación Española de Pelota, la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Guadassuar y diversas entidades colaboradoras.