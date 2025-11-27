Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
Poster de presentación para el quinto campeonato de España de pelota adaptada. LP

La ciudad de Valencia acoge por primera vez un torneo nacional de frontenis en silla de ruedas

Este viernes debutará en la quinta edición del campeonato de pelota adaptada el equipo de la UPV en Guadassuar

R. D

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

La provincia de Valencia será escenario por primera vez de un torneo nacional de frontenis en silla de ruedas, acogiendo la quinta edición del Campeonato de España. Todas las ediciones anteriores se celebraron exclusivamente en el País Vasco y Navarra, lo que convierte esta cita en un hito histórico para la Comunidad Valenciana.

El evento, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en Guadassuar, supondrá el debut del equipo UPV IN, recientemente creado por la Universidad Politécnica de Valencia. En la antesala del torneo, el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia recibió la visita del campeón mundial de frontenis adaptado, quien compartió una jornada de entrenamiento con los jugadores en las instalaciones universitarias, consolidando el impulso y la proyección internacional del proyecto.

Las semifinales comenzarán a las 09:00 horas y la final se celebrará a las 17:00 horas, con el respaldo de la Federación Española de Pelota, la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Guadassuar y diversas entidades colaboradoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ciudad de Valencia acoge por primera vez un torneo nacional de frontenis en silla de ruedas

La ciudad de Valencia acoge por primera vez un torneo nacional de frontenis en silla de ruedas