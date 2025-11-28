La ciudad de Torrent acogerá la HRC International Rugby Cup El torneo, que se celebrará entre los días 3 y 4 de diciembre, está organizado por el 'Horta Rugby Club' y tiene el objetivo de fomentar las experiencias competitivas de nivel internacional entre los más jóvenes

La ciudad de Torrent acogerá los días 3 y 4 de noviembre la primera edición de la HRC International Rugby Cup, un nuevo torneo formativo que nace con el objetivo de ofrecer a los jóvenes apasionados por este deporte experiencias competitivas de nivel internacional.

La competición se celebrará de manera simultánea en dos sedes: el Campo de Rugby de El Vedat (Torrent) para la categoría de mayores de 18, y el Campo de Rugby de La Coma (Paterna) para la categoría de mayores de 16, consolidando la colaboración entre clubes de ambas localidades.

En esta edición inaugural participarán los equipos valencianos Inter Alpesa, Club de Rugby San Roque y Paterna Ciencias, que se medirán al conjunto sudafricano Rhinos Rugby, una de las academias formativas más reconocidas por su exigencia, disciplina y proyección internacional.

Abrahán Galán, presidente de Horta Rugbi Club, decía lo siguiente: «este torneo supone un paso adelante en la apuesta por un rugby base más ambicioso y abierto al mundo. Queremos que nuestros jugadores y jugadoras vivan experiencias que les hagan crecer no solo en lo deportivo, sino también en valores y convivencia».

Aunque es un club joven, l'Horta Rugbi Club ha convertido la internacionalización en una de sus señas de identidad. En la última temporada se ha enfrentado a rivales tan destacados como ASV Bokkieweek (Sudáfrica), Aix-les-Bains (Francia), la selección nacional de Gales y Rugby Varese (Italia). Estos encuentros han reforzado su estructura organizativa y su proyecto deportivo, que continúa expandiéndose en la Comunitat Valenciana.

La HRC International Rugby Cup aspira a consolidarse anualmente como una cita de referencia en el calendario del rugby formativo, ofreciendo a clubes locales y visitantes un espacio de competición, aprendizaje y crecimiento conjunto.