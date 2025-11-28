Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia chubascos este fin de semana en la Comunitat y señala cuándo y dónde lloverá
Cartel de la HRC International Rugby Cup LP

La ciudad de Torrent acogerá la HRC International Rugby Cup

El torneo, que se celebrará entre los días 3 y 4 de diciembre, está organizado por el 'Horta Rugby Club' y tiene el objetivo de fomentar las experiencias competitivas de nivel internacional entre los más jóvenes

R.D.

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

La ciudad de Torrent acogerá los días 3 y 4 de noviembre la primera edición de la HRC International Rugby Cup, un nuevo torneo formativo que nace con el objetivo de ofrecer a los jóvenes apasionados por este deporte experiencias competitivas de nivel internacional.

La competición se celebrará de manera simultánea en dos sedes: el Campo de Rugby de El Vedat (Torrent) para la categoría de mayores de 18, y el Campo de Rugby de La Coma (Paterna) para la categoría de mayores de 16, consolidando la colaboración entre clubes de ambas localidades.

En esta edición inaugural participarán los equipos valencianos Inter Alpesa, Club de Rugby San Roque y Paterna Ciencias, que se medirán al conjunto sudafricano Rhinos Rugby, una de las academias formativas más reconocidas por su exigencia, disciplina y proyección internacional.

Abrahán Galán, presidente de Horta Rugbi Club, decía lo siguiente: «este torneo supone un paso adelante en la apuesta por un rugby base más ambicioso y abierto al mundo. Queremos que nuestros jugadores y jugadoras vivan experiencias que les hagan crecer no solo en lo deportivo, sino también en valores y convivencia».

Aunque es un club joven, l'Horta Rugbi Club ha convertido la internacionalización en una de sus señas de identidad. En la última temporada se ha enfrentado a rivales tan destacados como ASV Bokkieweek (Sudáfrica), Aix-les-Bains (Francia), la selección nacional de Gales y Rugby Varese (Italia). Estos encuentros han reforzado su estructura organizativa y su proyecto deportivo, que continúa expandiéndose en la Comunitat Valenciana.

La HRC International Rugby Cup aspira a consolidarse anualmente como una cita de referencia en el calendario del rugby formativo, ofreciendo a clubes locales y visitantes un espacio de competición, aprendizaje y crecimiento conjunto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  3. 3

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  8. 8 El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos
  9. 9

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ciudad de Torrent acogerá la HRC International Rugby Cup

La ciudad de Torrent acogerá la HRC International Rugby Cup