CAU Valencia arrasa al Sitges y se mantiene líder en la División de Honor B (3-45)

El CAU Valencia se impuso a domicilio al Rugby Club Sitges (3-45) en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la División de Honor B del rugby nacional. El equipo valenciano se mantiene líder del Grupo B de la categoría. El conjunto rojinegro logra una victoria contundente en el campo del colista, debido a su superioridad en todas las líneas y facetas del juego.

En la primera mitad, el Club Atlético Universitario puso enseguida tierra de por medio evidenciando el porque de la clasificación de ambos equipos. Buena defensa, decisiones acertadas, potencia de la delantera y velocidad en ataque en la línea de tres cuartos para ir sumando puntos en el electrónico del campo Pins Vens catalán. Pese a los intentos ofensivos del Sitges, el CAU no estaba para sustos y acabaron yéndose al descanso, (3-33).

En la reanudación, el ritmo del partido decayó. Como también lo hizo el juego del conjunto valenciano que, aunque mantuvo su superioridad sobre el césped, estuvo impreciso a la hora de continuar sumando puntos con tanta facilidad como en el primer tiempo. El Sitges, por su parte, no cejó en su empeño de lograr al menos un ensayo. Pero ante la imposibilidad de acercarse a la línea de veintidós rojinegra, al menos se mantuvo firme en defensa para que el marcador final no registrara unos dígitos mayores. Acabo el partido con el resultado de (3-45).

