Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
Piscina olímpica de Castellón, escenario donde se efectuará el autonómico de natación LP

Castelló acoge el primer autonómico de natación de larga distancia

El campeonato realizado en piscina de 25 metros se celebrará este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en la piscina olímpica

R.D.

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

La natación de la Comunitat Valenciana inaugura este fin de semana su calendario competitivo con una de las citas más exigentes y prestigiosas del curso. ... El Campeonato Autonómico de Larga Distancia en piscina de 25 metros se celebrará este sábado 29 de noviembre, a las 17:00 horas, en la piscina olímpica de Castelló, convirtiéndose en el primer gran test de la temporada para las categorías infantil, junior y senior, en el que la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana ha depositado grandes esperanzas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Castelló acoge el primer autonómico de natación de larga distancia

Castelló acoge el primer autonómico de natación de larga distancia