Castelló acoge el primer autonómico de natación de larga distancia

La natación de la Comunitat Valenciana inaugura este fin de semana su calendario competitivo con una de las citas más exigentes y prestigiosas del curso. ... El Campeonato Autonómico de Larga Distancia en piscina de 25 metros se celebrará este sábado 29 de noviembre, a las 17:00 horas, en la piscina olímpica de Castelló, convirtiéndose en el primer gran test de la temporada para las categorías infantil, junior y senior, en el que la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana ha depositado grandes esperanzas.

Esta competición, organizada por la FNCV, tendrá un valor especial: será clasificatoria para el Campeonato de España de Larga Distancia en piscina de 50 metros, que se disputará el próximo 31 de enero, en una sede aún por confirmar. Por ello, el autonómico reunirá a los mejores fondistas de la región, todos con un objetivo claro: lograr marca y plaza para el Nacional.

El campeonato medirá la resistencia y la fortaleza mental de los participantes, que deberán completar distancias largas en un entorno técnico y muy controlado: Categoría infantil (nacidos/as en 2011 y 2012): 2000 metros además de Categorías junior 1 (2009-2010), junior 2 (2007-2008) y senior (2006 y anteriores): 3000 metros

Si bien la piscina de 25 metros permite un mayor número de virajes que pueden influir en la estrategia, también exige un ritmo sostenido y una capacidad de concentración sobresaliente. Este formato convierte al Autonómico en una prueba clave para valorar el estado físico de los nadadores al inicio del ciclo competitivo.

La edición de este año destaca por el altísimo nivel de los participantes. Entre los inscritos figuran tres nombres que ya han brillado a nivel estatal y que llegan a Castelló como favoritos: Hugo Navarro (2011 / San Vicente), actual campeón nacional de edades, una de las jóvenes promesas más sólidas del fondo español; Sofía Bondarenko (2012 / Horadada), campeona nacional y referente emergente en las pruebas largas femeninas y Álex Barranquero (2010 / Nados Castellón), campeón nacional y dueño de algunos de los mejores registros nacionales de su categoría. Su presencia garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel, con tiempos que podrían situarse entre los mejores del panorama autonómico y nacional en estas fechas.

En la clasificación por clubes, el FERCA llegará con la responsabilidad de defender el título autonómico logrado el año pasado. Sin embargo, la competencia será intensa: clubes de referencia de toda la Comunitat han inscrito equipos completos y altamente preparados, con el objetivo de sumar puntos tanto en las categorías juveniles como en las absolutas. El autonómico de larga distancia es, además de una cita clasificatoria, una radiografía del estado del fondo valenciano. Sirve como antesala del talento que la Comunitat presentará en el Nacional y como medida del crecimiento de los programas de formación de los clubes.

La piscina olímpica de Castelló está preparada para recibir una competición en la que se mezclan ilusión, ambición y resistencia. El ambiente se prevé vibrante, con familias, técnicos y nadadores volcados en un campeonato que, año tras año, se consolida como uno de los más exigentes del calendario autonómico. Este sábado comenzará mucho más que una carrera: lo hará una temporada llena de retos, tiempos por batir y nuevos talentos por descubrir. En Castelló, la larga distancia volverá a ser protagonista.