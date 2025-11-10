Carpesa y Valencia Hockey presentan sus credenciales para luchar por el ascenso
El pasado fin de semana, la División de Honor B certificó el liderato del Valencia CH femenino y del CH Carpesa masculino que siguen en lo más alto
R.D.
Valencia
Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:24
La División de Honor B afronta la recta final de la primera fase. Una primera fase que confirmará a los equipos que lucharán por el ... ascenso y los que pelearán por la permanencia. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo buscarán ascender a la máxima categoría mientras que los últimos cuatros de cada clasificación se encomendarán a la pelea por la salvación.
En la categoría femenina, la jornada 9 confirmó el liderato del Grupo 2 de un Valencia CH revelando su gran apuesta para esta temporada: volver a luchar por el ascenso. Y lo hizo con una trabajada victoria a domicilio en la casa del HC Sant Cugat, rival directo y empatado a puntos en lo más alto. Con un resultado favorable para las valencianas por 1 a 2, Cristina Caro y Micaela Morales aportaron su cuota goleadora para sumar tres puntos de oro que certifica el liderato para poner un pie y medio en la fase final por el ascenso.
Por su parte, la Universitat d'Alacant-San Vicente cayó 2 a 1 ante el Vallés Deportivo (gol de Isabel Pérez) y sigue en la séptima posición. En el Grupo 1, el CD Giner de los Ríos igualó sin goles ante el CH Madrid Las Rozas y cayó al segundo puesto mientras que el CH Xaloc perdió en casa ante el Pozuelo y sigue colista.
En la categoría masculina, el Carpesa sigue en estado de gracia después de lograr una destacada victoria como visitante ante el RH Privé Benalmádena por 2 a 3. Jorge Bellver, Vitali Barberá y Roberto Bayarri marcaron los goles del conjunto blau para seguir líderes el Grupo 2. El Giner cayó 3 a 4 ante el SPV, a pesar de los goles de Tom Van Munster (2) y David Martínez que no pudieron evitar el triunfo de los madrileños.
En el Grupo 1, la Universitat d'Alacant-San Vicente logró un buen triunfo ante el Vallés Deportivo por 3 a 2. Syed Zain Ejaz (2) y Pedro Arques marcaron los goles alicantinos para mantenerse en el séptimo puesto y acercarse a la mitad de tabla.
