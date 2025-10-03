Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Soria, durante su rueda de prensa tras coronar con 86 años el Manaslu en Nepal. Efe
Alpinismo

Carlos Soria: «No me acordaba de mi edad, se me olvida que tengo 86»

El alpinista español se convierte en leyenda al ser el más veterano en alcanzar una cumbre de más de 8.000 metros

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:03

La edad es solo un número, pero hay gente que consigue llegar más allá de sus posibilidades en situaciones inimaginables. Carlos Soria es historia viva ... del alpinismo mundial. Con 86 años ha logrado coronar el Manaslu (8.163 metros), una hazaña que le convierte en la persona con más edad en alcanzar una cumbre de más de 8.000 metros. Un hito en el mismo lugar donde empezó hace más de medio siglo con un viaje «increíble», aunque «realmente duro». «No me acordaba de los años que había cumplido, se me olvida que tengo 86», afirmó el alpinista.

