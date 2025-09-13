Bou y Mora, los reyes del agua

Volvió la Travesía a Nado al Puerto y lo hizo a lo grande. Tocó este año la 32ª edición de una prueba ya consolidada que ... este año coincidió con el Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas. La prueba tuvo una participación de 606 nadadores y nadadoras y ellos tuvieron la oportunidad de estrenar un nuevo circuito con salida y llegada en la Plaça de l'Aigua. En la prueba reina de 2.500 metros, los triunfadores absolutos fueron Miguel Bou (2003), del club Vila-Swim, y Ariadna Mora (2006), del Ferca. Bou se impuso con autoridad, deteniendo el crono en 29:44.94, mejorando su segundo puesto de la edición de 2023. Le siguió Álvaro Juan (2006/Ferca), a 1 minuto y 40 segundos, y completó el podio Alfred Piqueres (2004/Vila-Swim), a tan solo 6,40 segundos del segundo clasificado.

En la categoría femenina, Ariadna Mora demostró su dominio con 32:16.59, finalizando novena en la general. Sus compañeras de club, Aitana López (2006) y Bárbara Llodrà (2007), ocuparon el segundo y tercer puesto con 33:10.58 y 33:15.33, respectivamente, lo que supuso un podio completamente Ferca.

En las categorías máster, los más rápidos fueron Josep Ortega (49 años) y Sílvia Vila (41 años), ambos del Vila-Swim. Ortega fue cuarto en la clasificación general masculina y Vila, octava en la femenina. Cabe destacar la participación de los nadadores más veteranos que lograron finalizar la prueba: Vicent Nebot (79 años/Sedaví) y Amparo Valderas (70 años/Ferca).

En la distancia de 1.250 metros, reservada para la categoría infantil, el triunfo masculino fue para Álex Barranquero (2010/Horadada), con un crono de 14:55.31. Carlos Méndez (2010/Mediterráneo Valencia) y Alonso Escuder (2011/Benicarló) completaron el podio. En la prueba femenina infantil, Daniela Ibáñez (2011/Ferca) se llevó la victoria con 15:54.80, adelantando a sus rivales Paz Jolley (2010/Ferca) y Lucía Pina (2011/Pichón Elche), segunda y tercera clasificadas.

En la travesía popular de 500 metros, dirigida a alevines y benjamines, los vencedores fueron Luis Albert (2012/Valenciano) y Andrea Cervera (2012/Lope de Vega). A nivel de clubes, el Ferca se proclamó campeón autonómico en las categorías infantil, junior y senior, revalidando los títulos de 2022 y 2023.