Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz vuelve a bajar este domingo: las cinco horas gratis para enchufar los electrodomésticos
La espera de los nadadores antes de tirarse al agua.

La espera de los nadadores antes de tirarse al agua. JL BORT

Bou y Mora, los reyes del agua

Más de 600 participantes estrenan el nuevo circuito de la Travesía a nado del Puerto| Vicent Nebot, de 79 años, y Amparo Valderas, de 70, los nadadores más veteranos que consiguen completar una prueba que coincide con el Autonómico

R. D.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:40

Volvió la Travesía a Nado al Puerto y lo hizo a lo grande. Tocó este año la 32ª edición de una prueba ya consolidada que ... este año coincidió con el Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas. La prueba tuvo una participación de 606 nadadores y nadadoras y ellos tuvieron la oportunidad de estrenar un nuevo circuito con salida y llegada en la Plaça de l'Aigua. En la prueba reina de 2.500 metros, los triunfadores absolutos fueron Miguel Bou (2003), del club Vila-Swim, y Ariadna Mora (2006), del Ferca. Bou se impuso con autoridad, deteniendo el crono en 29:44.94, mejorando su segundo puesto de la edición de 2023. Le siguió Álvaro Juan (2006/Ferca), a 1 minuto y 40 segundos, y completó el podio Alfred Piqueres (2004/Vila-Swim), a tan solo 6,40 segundos del segundo clasificado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
  5. 5 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  6. 6

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  7. 7 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  8. 8 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  10. 10 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bou y Mora, los reyes del agua