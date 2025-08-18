La Benidorm Half 2025 roza los 6.000 inscritos a menos de 100 días de su celebración El evento deportivo celebrará sus dos ediciones de 10K y 21K el próximo 22 de noviembre

Pablo Lara Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 18:45 Comenta Compartir

A falta de 97 días para la celebración del Benidorm Half 2025, la organización, Tour-Sport Promociones Deportivas, mantiene su crecimiento en participación, consolidándose poco a poco como uno de los eventos de running de referencia en el ámbito nacional. En la recta final para el pistoletazo de salida, previsto el próximo 22 de noviembre, la cifra de inscritos para las dos carreras programadas se sitúa cerca de los 6.000 participantes, en concreto 5.685 (3.121 en la prueba de 21K y 2.564 en la de 10K).

Entre los corredores destaca la elevada participación internacional: la mitad del censo corresponde a atletas extranjeros, sobresaliendo los procedentes de Reino Unido, que podrían llegar a completar hasta 3.000 dorsales. El proceso de inscripción continúa abierto. Los precios varían en función de la prueba: para la 21K, 33 euros hasta el 2 de octubre y 36 euros hasta el 16 de noviembre; para la 10K, 26 euros hasta el 2 de octubre y 28 euros hasta el 16 de noviembre.

La Benidorm Half volverá a estructurarse en dos distancias (21.097 y 10.000 metros), ambas con circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). La salida estará ubicada en la Avenida Comunidad Valenciana (esquina Calle Bélgica) y la meta en la Plaza de SS.MM. los Reyes de España, frente al Ayuntamiento. Al igual que en las dos últimas ediciones, la Benidorm Half combinará la participación de corredores populares con la presencia de atletas de élite, manteniendo su carácter internacional y competitivo.