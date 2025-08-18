Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
Celebración de la Benidorm Half 2024. BENIDORM HALF

La Benidorm Half 2025 roza los 6.000 inscritos a menos de 100 días de su celebración

El evento deportivo celebrará sus dos ediciones de 10K y 21K el próximo 22 de noviembre

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:45

A falta de 97 días para la celebración del Benidorm Half 2025, la organización, Tour-Sport Promociones Deportivas, mantiene su crecimiento en participación, consolidándose poco a poco como uno de los eventos de running de referencia en el ámbito nacional. En la recta final para el pistoletazo de salida, previsto el próximo 22 de noviembre, la cifra de inscritos para las dos carreras programadas se sitúa cerca de los 6.000 participantes, en concreto 5.685 (3.121 en la prueba de 21K y 2.564 en la de 10K).

Entre los corredores destaca la elevada participación internacional: la mitad del censo corresponde a atletas extranjeros, sobresaliendo los procedentes de Reino Unido, que podrían llegar a completar hasta 3.000 dorsales. El proceso de inscripción continúa abierto. Los precios varían en función de la prueba: para la 21K, 33 euros hasta el 2 de octubre y 36 euros hasta el 16 de noviembre; para la 10K, 26 euros hasta el 2 de octubre y 28 euros hasta el 16 de noviembre.

La Benidorm Half volverá a estructurarse en dos distancias (21.097 y 10.000 metros), ambas con circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). La salida estará ubicada en la Avenida Comunidad Valenciana (esquina Calle Bélgica) y la meta en la Plaza de SS.MM. los Reyes de España, frente al Ayuntamiento. Al igual que en las dos últimas ediciones, la Benidorm Half combinará la participación de corredores populares con la presencia de atletas de élite, manteniendo su carácter internacional y competitivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  3. 3

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  7. 7 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  8. 8 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  9. 9 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Benidorm Half 2025 roza los 6.000 inscritos a menos de 100 días de su celebración

La Benidorm Half 2025 roza los 6.000 inscritos a menos de 100 días de su celebración