Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Benidorm Chess Open de la temporada pasada. B.C.O.

El Benidorm Chess Open, con hasta 200 ajedrecistas a dos meses de su inicio

El torneo internacional de ajedrez se desarrollará del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Hotel Meliá Benidorm

Marcos Sánchez

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:54

La quinta edición del Benidorm Chess Open ya cuenta con 200 ajedrecistas en representación de 26 países a más de dos meses para su desarrollo ... y con el proceso de inscripción todavía abierto. El progreso de este torneo internacional de ajedrez indica que podrían batirse los récords en clave de participación y de titulados desde que se inició este evento deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  6. 6 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  10. 10 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Benidorm Chess Open, con hasta 200 ajedrecistas a dos meses de su inicio

El Benidorm Chess Open, con hasta 200 ajedrecistas a dos meses de su inicio