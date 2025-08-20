El Benidorm Chess Open, con hasta 200 ajedrecistas a dos meses de su inicio

La quinta edición del Benidorm Chess Open ya cuenta con 200 ajedrecistas en representación de 26 países a más de dos meses para su desarrollo ... y con el proceso de inscripción todavía abierto. El progreso de este torneo internacional de ajedrez indica que podrían batirse los récords en clave de participación y de titulados desde que se inició este evento deportivo.

Actualmente, en el Open A (Supra 1800) ya hay inscritos once Maestros Internacionales y siete Maestros FIDE, lo que presumiblemente significa que hay claras y razonables posibilidades de conseguir norma de Maestro Internacional en dicho torneo.

De los dos centenares de inscritos hasta la fecha, que representan a cerca de una treintena de nacionalidades, se esperan jugadoras y jugadores de gran parte de los países de Europa, así como procedentes de Argentina, Colombia, Venezuela, e incluso de Nueva Zelanda.

El Benidorm Chess Open es un torneo consolidado y de gran atractivo en el circuito nacional de ajedrez, que se desarrollará del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Hotel Meliá Benidorm.

«Deseamos mantener este torneo como referente la calidad organizativa, y ofrecer en España a los amantes del ajedrez y a sus acompañantes una experiencia de torneo de ajedrez sublime, gracias a la combinación de competición, formación y ocio en un entorno y en unas instalaciones inmejorables», señalan desde la organización del Benidorm Chess Open.

Una de las novedades de esta quinta edición queda relacionada con la competición del Open A: se retransmitirán unas 40 partidas por internet, con tableros electrónicos, y se podrán seguir en las principales plataformas de retransmisión de ajedrez and del mundial.

El torneo cuenta con una bolsa de premios especiales y en exclusiva para ajedrecistas federados por la Comunidad Valenciana, que asciende a un total de 3.000 euros, repartidos en cinco premios en cada Open de lentas, por tanto un total de diez.

«Queremos agradecer sin duda la gran colaboración que la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana realiza al evento, tanto con publicidad, como en el registro de los torneos ante la FIDE, además del material y la difusión en redes sociales que va a realizar», recuerdan desde la organización.

En la edición de este año, continúa el inestimable apoyo del Hotel Meliá Benidorm y del Ayuntamiento de Benidorm. Como colaboradores la Diputación Provincial de Alicante y principalmente la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana.