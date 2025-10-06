El Balonmano Mislata vence a UCAM Murcia y se viste de protagonista El conjunto de l'Horta lleva tres triunfos y un empate en los cuatro partidos disputados

El inicio de temporada del Club Balonmano Mislata está siendo motivante. El conjunto valenciano lleva tres triunfos y un empate en cuatro presentaciones y es uno de los animadores de la Primera División Nacional. Por la Jornada 4 del Grupo E, el Balonmano Mislata se impuso como local por 26-22 a UCAM Murcia.

La pasada temporada fue de adaptación de muchos jóvenes talentos al primer equipo del Balonmano Mislata. La 2025/2026 comienza a mostrarse como una temporada de afianzamiento de esos jugadores, siendo protagonistas en cada partido. Con algunos fichajes interesantes y con un Pabellón La Canaleta que pesa a su favor, el equipo del área metropolitana de Valencia quiere dar pelea en una divisional siempre complicada.

El primer tiempo tuvo como protagonistas a varios de esos jugadores. Hugo Herraiz (anotó 3 goles) manejaba los hilos del equipo, apoyado por la eficacia anotadora de Tomás de San Roque (3) y Santino Boado (6). De esa manera, el Balonmano Mislata se adelantó 9-5 en el marcador. Aún así, la visita se recuperó y logró llegar al empate con el empate en 11, gracias a los goles de Mario Carpintero, quien terminó con 9.

A los 10 minutos del complemento, UCAM Murcia mandaba 15-17, pero sería el momento de aparecer de Alberto Hernández Bel, quien sumó 8 goles. El dueño de casa ajustó los errores, Jorge Ferrer sumó paradas y su defensa se hizo más férrea. Todos esos elementos le permitió a los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini volver a dominar el marcador y quedarse con una trabajada y celebrada victoria por 26-22.

Con esta victoria, el Balonmano Mislata se ubica segundo en la clasificación, apenas un punto por detrás del líder, Balonmano Águilas. El fin de semana próximo, los valencianos tendrán un duro desafío al visitar la pista del Balonmano Leganés, que marcha noveno con dos victorias y dos derrotas en su haber.

Mislata B es líder en Segunda

El equipo de Segunda División Nacional del Balonmano Mislata se impuso por 29-16 a Balonmano Santa Pola y es líder con puntaje ideal. Javier Bassanelli fue el goleador del equipo y del partido con 9 tantos. Tras el parón por el festivo del 9 de octubre, el Mislata B recibirá a El Pilar en el Pabellón La Canaleta.

PRIMERA MASCULINA - GRUPO E - JORNADA 3

Levante UDBM Marni 26-25 Puerto Sagunto B

BM Elche 25-33 BM Torrevieja

Agustinos Alicante 27-34 BM Elda

BM Águilas 41-33 BM Algemesí

Handbol Mallorca 28-23 Handbol Sant Joan

BM Castellón 28-28 BM Móstoles

BM Petrer 36-27 BM Leganés

BM Mislata 26-22 UCAM Murcia

PRIMERA MASCULINA - GRUPO E - CLASIFICACIÓN

BM Águilas - 4 PJ - 8 PTS

BM Mislata - 4 PJ - 7 PTS

BM Elda - 4 PJ - 7 PTS

BM Petrer - 4 PJ - 7 PTS

Levante UDBM Marni - 4 PJ - 5 PTS

BM Móstoles - 4 PJ - 5 PTS

Handbol Sant Joan - 4 PJ - 4 PTS

Handbol Mallorca - 4 PJ - 4 PTS

BM Leganés - 4 PJ - 4 PTS

BM Torrevieja - 4 PJ - 3 PTS

BM Castellón - 4 PJ - 3 PTS

Puerto Sagunto B - 4 PJ - 2 PTS

Agustinos Alicante - 4 PJ - 2 PTS

BM Elche - 4 PJ - 2 PTS

BM Algemesí - 4 PJ - 1 PTS

UCAM Murcia - 4 PJ - 0 PTS

