Balonmano Mislata vence con claridad al Elche y se mantiene sólido en casa

Seis partidos lleva disputados el Balonmano Mislata en el Pabellón La Canaleta y en todos ha conseguido la victoria. Este fin de semana, por la ... Jornada 12 del Grupo E de la Primera División Nacional, la víctima fue el Balonmano Elche. Los de Valencia se impusieron con claridad por 33-26 y recuperaron el quinto puesto en la clasificación.

El primer tiempo del partido tuvo un poco de todo. Errores y aciertos por ambos lados y marcadores cambiantes. El primero en sacar ventaja fue la visita, que comenzó bien y logró el 0-3. El dueño de casa se recuperó y no solo lo igualó sino que se puso 8-5 adelante. Faltando diez minutos para el cierre de la etapa, la paridad se hizo presente otra vez en el 10-10..Vicente Ferrer se erigió como protagonista (terminó con 5 goles) y, junto a Hugo Herraiz (4), Saúl Miralles (4) y Rafael Bondia (3); lograron poner al Balonmano Mislata adelante por 16-13 al descanso.

En el complemento, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini lograron tener regularidad tanto defensiva como ofensiva y, así, liquidar el partido. Alberto Hernández Bel estuvo intratable, anotando 10 goles y convirtiéndose en el goleador del encuentro. Tomás de San Roque (3 goles), Herraiz y Miralles -además de las paradas de Jorge Ferrer- fueron determinantes para que los valencianos estiraran diferencias hasta un máximo de 8, para quedarse con el triunfo por un contundente 33-26 final.

Con este triunfo, el Balonmano Mislata recuperó la quinta colocación de manos del Balonmano Marni y sigue siendo protagonista de una competición que tiene al Balonmano

Elda como líder. La próxima semana, los del área metropolitana de Valencia se trasladarán hasta Alicante para medirse contra el siempre complicado Agustinos.

Mislata B también gana en casa

El equipo de Segunda División Nacional también aprovecha el jugar en el Pabellón La Canaleta. Por la Fecha 9, los de Valencia -que se ubican quintos- se impusieron por 31-28 al Balonmano Alcásser con otra demostración de los hermanos Rojo Alemany: Alex anotó 6 goles y Joan, 5. La próxima fecha será como visitante ante Handbol Onda.