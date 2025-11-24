Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mitad tiempo, partido Mislata vs Marni. LP

El Balonmano Mislata remonta 9 goles, pero no puede evitar la derrota en el derbi ante Marni

La mejoría ofensiva permitió soñar con el empate, pero la falta de acierto en los minutos finales pasó factura al equipo de Mislata

R. D

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La Jornada 11 del Grupo E de la Primera División Nacional proponía nada menos que el derbi de Valencia. El Balonmano Marni recibió al Balonmano ... Mislata ante un gran marco de público ya que fue el día en el que el club hizo la presentación de todos sus equipos. Los locales llegaron a estar diez goles en ventaja, pero la visita dio pelea y terminó cayendo apenas por 26-24.

