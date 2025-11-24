El Balonmano Mislata remonta 9 goles, pero no puede evitar la derrota en el derbi ante Marni

La Jornada 11 del Grupo E de la Primera División Nacional proponía nada menos que el derbi de Valencia. El Balonmano Marni recibió al Balonmano ... Mislata ante un gran marco de público ya que fue el día en el que el club hizo la presentación de todos sus equipos. Los locales llegaron a estar diez goles en ventaja, pero la visita dio pelea y terminó cayendo apenas por 26-24.

El primer tiempo pareció tener a solo un equipo en pista. No porque el Balonmano Marni hiciera las cosas perfecto, sino porque el Mislata tuvo un arranque de partido para el olvido. Flojos en defensa, sin paradas en portería y con un ataque que sólo anotó 2 goles en casi 14 minutos de juego. Ese escenario puso al local en ventaja por 16-6 a falta de 4 minutos para el descanso. La visita logró un parcial de 0-4, que le permitió irse al descanso con el 16-10 en el marcador.

La segunda mitad sí tuvo mayor paridad. La defensa de Mislata comenzó a funcionar, Jorge Ferrer sumó paradas muy importantes y el ataque logró el funcionamiento deseado. Poco a poco, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini fueron acortando distancias, pero siempre quedando un paso atrás, gracias a los aciertos de Javier Alcón (hizo 5 goles) y Joaquín Lora (4) para el Balonmano Marni. Del lado visitante, Ignacio Bleda y Hugo Herraiz luchaban por controlar el ataque, mientras aparecían los goles de Diego Montes (anotó 2) desde el pivote y de Tomás de San Roque (6) desde el lateral derecho. Así fue como el Mislata logró ponerse a un gol a falta de un minuto. El partido lo cerró otro jugador clave para el Marni, el juvenil Jordi Ortí, quien sumó 5 goles y el que determinó el 26-24 final.

Dolorosa derrota para un Balonmano Mislata que pagó muy caro un primer tiempo para el olvido y que perdió el quinto lugar de la clasificación justamente con el Balonmano Marni. La próxima semana, los mislateros buscarán seguir imbatibles en el Pabellón La Canaleta, cuando reciban al Balonmano Elche, uno de los colistas de la competición. El equipo de Segunda División Masculina luchó en su visita al Balonmano Benidorm B, pero terminó cayendo por un ajustado 31-29. Los 8 goles cada uno de los hermanos Pau y Alex Rojo Alemany no fueron suficientes para los valencianos frente a los 12 que anotó Nicolás Calvo para los alicantinos. El Mislata B se ubica sexto y recibirá la semana próxima al Balonmano Alcasser.