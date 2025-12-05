El Balonmano Mislata recupera las calles para que más de 300 niños y niñas disfruten del deporte al aire libre Una iniciativa que busca recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, diversión y deporte para los más pequeños

El espíritu del juego al aire libre volvió a las calles con una nueva edición de las actividades impulsadas por el Club Balonmano Mislata. Durante cuatro jornadas, más de 300 niños y niñas participaron en propuestas diseñadas para acercar el balonmano a todas las edades y devolver la actividad física a los entornos urbanos.

Diversión garantizada para los presentes

Las activaciones se desarrollaron en distintos puntos de Valencia y Mislata, con dos intervenciones en el centro de Mislata, una en el Centro Comercial Gran Turia de Valencia y la jornada final en el parking del Pabellón La Canaleta. En cada ubicación, el objetivo fue el mismo: transformar temporalmente esos entornos urbanos en grandes espacios de juego abierto a toda la comunidad.

Uno de los elementos más valorados fue el circuito de actividades, diseñado para incentivar la implicación de los niños y dar visibilidad a los colaboradores y patrocinadores. Cada participante recibió un pasaporte que iba completando en diferentes estaciones, donde se encontraban mini-retos motrices inspirados en el balonmano, dinámicas adaptadas a los premios ofrecidos por cada colaborador y juegos que combinaban precisión, agilidad y diversión. Además de los partidos y actividades vinculadas al balonmano, los participantes disfrutaron de música en directo con DJ, juegos, circuitos y propuestas lúdicas pensadas para fomentar la participación y el movimiento.

Implicación de patrocinadores y del Club Balonmano Mislata

Estos juegos lúdicos contaron con el apoyo y la colaboración de numerosos patrocinadores, cuyo compromiso hizo posible ofrecer juegos, premios y materiales para todos los participantes. SVINT, patrocinador principal, aportó merchandising para todas las familias, Por su parte, Parada Italia donó agua para cada jornada y entregó pizzas para los ganadores. La Clínica Dental Ferrer hizo hincapié en la higiene dental obsequiando kits, mientras que Juanjo Clínica del Pie hizo lo propio en torno a la podología y Folder otorgó cestas especiales de papelería.

Con estas acciones, el Club Balonmano Mislata reafirma su visión de un deporte abierto, educativo y accesible, que no solo promueve hábitos de vida saludable, sino también valores como la convivencia, la participación y el sentido de pertenencia. Una apuesta clara por devolver el juego a la calle y colocar a la infancia en el centro de la vida social.

